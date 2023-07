‘Don’t give up’: boodschap tijdens laatste bergrit Tour is bedoeld voor Merel (22) die zelf haar steilste berg aan het beklimmen is na plotse verlamming

Begin april werd Merel Van Elsacker (22) uit Zoersel vanuit het niets geveld door GBS, het Guillain Barré Syndroom. Na elf weken ziekenhuis is ze nu al zes weken aan het revalideren. Om haar een hart onder de riem te steken, schilderden haar broers en hun fietsvrienden ‘Merel, don’t give up’ op de steilste helling van de Col de Grosse Pierre in de laatste bergrit. “Heel lief”, reageert Merel.

Als er iemand de bolletjestrui al verdiend heeft, dan is het zeker Merel. En voeg daar nog de prijs van de strijdlust aan toe. De boodschap werd niet toevallig geschilderd op de zwaarste strook van de twintigste rit. “Mijn broers zijn momenteel met vrienden aan het fietsen in Frankrijk. Vrijdag hadden ze een foto doorgestuurd en gezegd dat we zaterdag naar de Ronde van Frankrijk moesten kijken”, zegt Merel, dochter van schepen Roel Van Elsacker. “Hun boodschap op asfalt heeft de uitzending niet gehaald, maar ik vind het wel een supertof gebaar. Toen ik op de intensieve lag heb ik zo’n honderd kaartjes met aanmoedigingen gekregen die ik ook allemaal tegen de muur heb laten hangen.”

Merel Van Elsacker in de bergen vorige zomer. Ze heeft haar steilste helling al beklommen, het kan alleen nog bergop nu. — © rr

Merel werd als sportieve jonge vrouw – ze speelt volleybal in eerste nationale bij KVC Zoersel – dit voorjaar plots geveld door GBS, het Guillain Barré Syndroom. Dit is een ziekte die in enkele dagen tijd de zenuwen aantast waardoor de spierbanen worden lamgelegd. GBS ontstaat doordat het eigen lichaam gezonde zenuwen aanvalt. Ongeveer twee op de drie patiënten hebben voor GBS een infectie gehad, zoals griep, maar het kan ook door een simpele verkoudheid worden uitgelokt.

‘Merel, don’t give up’: een Zoerselse boodschap op het asfalt in de laatste bergrit van deze Tour de France 2023. — © rr

“Het kan echt iedereen overkomen”, vertelt Merel. “In het AZ Voorkempen in Malle waar ik werd opgenomen krijgen ze ongeveer één keer per jaar een patiënt met GBS binnen. Meestal zijn die wel ouder. Omdat ik jong en sportief ben, heb ik goede kansen op volledig herstel, al blijft het natuurlijk altijd afwachten.”

Linkerarm

Merel was wat misselijk geweest, haar linkerarm was niet goed meer mee. “In drie of vier dagen tijd is het dan plots heel snel gegaan. Door die spierzwakte kreeg ik problemen met ademhalen en slikken. In het ziekenhuis heb ik nog medicatie gekregen om de ziekte af te remmen, maar mijn ademhaling was al te hard aangetast, zodat ik op de intensive care aan de kunstmatige beademing moest. Ze hebben me drie weken in een lichte kunstmatige coma gehouden. Ik kon nog wakker gemaakt worden, maar sliep heel veel.”

Nadat het dieptepunt van de ziekte bereikt was, moest Merel alles weer van nul leren. “Slikken, papjes eten tot ik weer vast voedsel binnenkreeg: het is niet gemakkelijk geweest. Gelukkig ben ik van nature heel positief ingesteld, een doorzetter. Als iemand het kan, dan jij wel, stuurden mensen me berichtjes. Mentaal heb ik me altijd wel sterk gehouden. Alleen in de periode dat ik uit coma werd gehaald en niets meer kon, zelfs geen tv kijken of lezen omdat mijn ogen dat niet konden verwerken, heb ik een dip gekend. Gewoon drie weken liggen en echt niks kunnen doen, duurt ontzettend lang. Ik heb vijftig dagen niet kunnen praten.”

RevArte

Merel mocht zes weken geleden AZ Voorkempen verlaten om verder te revalideren in het Centrum Jonge Revalidanten van RevArte in Edegem. “In het begin moest ik nog met een apparaat stappen, intussen kan ik weer zelfstandig stappen. Ik verblijf er nu van 12 juni. Als alles naar wens verloopt, mag ik na drie maanden naar huis. Dat zal dus ergens half september zijn. Normaal was ik in juni afgestudeerd als leerkracht secundair natuurwetenschappen-aardrijkskunde. Dat halfjaar dat ik gemist heb moet ik nu nog inhalen. Ik hoop in het beste geval in september mijn studie weer te kunnen oppikken.”

Zeker jonge patiënten maken kans op volledig herstel. Er kunnen wel restletsels blijven. Of ze nog topsport zal kunnen beoefenen, blijft een vraag. “Het kan nu alleen nog maar bergop gaan voor mij”, zegt Merel, met een onbedoelde woordspeling op de stunt van haar broers en hun fietsmakkers op de Col de Grosse Pierre in de Tour. “Dat ik nu opnieuw kan wandelen, is al een grote opsteker. Ergo, kine, logo: het is een pittig revalidatieprogramma in RevArte. Maar het zwaarste stuk van de rit is in principe al gereden voor mij.”