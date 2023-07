Argentijnse spits Luis Vázquez op weg naar Anderlecht: “Hun manier van spelen spreekt me aan”

Anderlecht lijkt zijn tweede spits beet te hebben. De Argentijn Luis Vázquez (22) van Boca Juniors is op weg naar Brussel. Hij stapte al op het vliegtuig. Paars-wit onderhandelde al lang over de aanvaller, maar nu zou er toch een deal in de maak zijn.

In Argentinië wordt gesproken van een contract van 4 jaar en een transfersom tussen 5 en 7 miljoen euro. Anderlecht wilde sowieso nog een extra targetspits die kan concurreren met Dolberg. Het is nu afwachten of de laatste details kunnen worden afgerond.

“Ik wil me zo snel mogelijk aanpassen aan de club. Ik wil alles geven om zo veel mogelijk goals te maken. Nadat ik de aanbieding heb gekregen, heb ik veel geanalyseerd: de stad, het clublied, enzovoort. De club en de manier van spelen spreken me aan. Natuurlijk wordt het niet makkelijk om mijn vrienden en familie achter te laten, maar ze beseffen dat dit een stap vooruit is en dus zijn ze gelukkig voor mij”, gaf Vazquez aan bij SportsCenter.