Opvallend groot aantal Cubanen vraagt asiel in Duitsland

Duitsland heeft een opmerkelijke stijging gezien in het aantal Cubanen dat asiel aanvraagt in het land. Veelal dienen ze hun aanvraag in tijdens hun overstap op de grote internationale luchthaven van Frankfurt.

Tot en met 2 juli hebben in totaal 607 Cubaanse onderdanen asiel aangevraagd in Duitsland, vergeleken met 73 in dezelfde periode vorig jaar, zo bevestigde het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken. De krant Bild was de eerste die de opmerkelijke trend vermeldde.

De meeste Cubanen vroegen asiel aan nadat ze in Frankfurt waren geland met transitprivileges, waardoor buitenlanders zonder visum Duitse luchthavens kunnen passeren terwijl ze op weg zijn naar een andere bestemming.

Een woordvoerster van het ministerie zei dat de “economische en structurele situatie op Cuba” waarschijnlijk de reden was voor de toename.

Volgens Bild hadden veel van de Cubanen die asiel aanvroegen in Duitsland vluchten geboekt naar bestemmingen waarvoor Cubaanse burgers geen visum nodig hebben, zoals Dubai of Belgrado.

Maar in plaats van aan boord te gaan van hun aansluitende vlucht in Frankfurt, meldden ze zich bij de Duitse federale politie op de luchthaven en dienden een asielaanvraag in, meldde de krant.

Normaal gesproken gelden in Duitsland de collectieve visum- en immigratieregels van het Schengengebied.

De regering “onderzoekt momenteel geschikte maatregelen om het fenomeen te bestrijden, zoals vervoersverboden of de inzet van gespecialiseerde agenten van de federale politie”, aldus het ministerie.

Ongeveer de helft van de Cubanen die aanvankelijk asiel hadden aangevraagd in Duitsland, hebben hun aanvraag niet doorgezet nadat hun biometrische gegevens door de politie waren verzameld op de luchthaven. Ze meldden zich nadien niet aan bij de immigratiediensten om een formele aanvraag te doen.