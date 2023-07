Journaalcollega’s delen hun laatste foto met Martine Tanghe: “Dat moment zal ik voor eeuwig koesteren”

Het overlijden van Martine Tanghe beroert iedereen binnen en buiten de media. Op sociale media delen de Journaalcollega’s van Tanghe een foto van het laatste moment waarop ze allen samen waren. Een zonnige mei-avond bij haar in de tuin. “Eind mei waren we nog op bezoek bij jou met de collega’s. Het was een fijne middag op jouw terras. Dat moment zal ik voor eeuwig koesteren”, schrijft Wim De Vilder.

LEES OOK. Martine Tanghe las het nieuws terwijl ze ziek was: “Slechts enkelen wisten dat ze opnieuw kanker in haar lichaam had”

Goedele Wachters verwijst naar de meest beroemde oneliner die Martine Tanghe altijd gebruikte bij het afsluiten van het Journaal. “Martine, dank dat je bij ons was. Als baken, als voorbeeld om nooit te vergeten.”

Riadh Bahri blikt terug op welke leuke momenten ze samen altijd mochten beleven. “29 mei 2023 zal ik voor altijd koesteren nu. Wijn. De tuin. De schaapjes. Grappen en grollen. Over elkaar. Over VRT. We voelden dat het de laatste keer zou worden. Je was bang en ongerust over wat komen zou.”

“Amper twee maanden geleden ontving je ons nog met de grootste glimlach. Je schonk de glazen vol en had toastjes met tonijn gemaakt. Je lachte luid om de verhalen over de redactie. Je vertelde dolenthousiast over je schapen die dartel rondliepen in de tuin. Maar ’t was ook daar dat je eerlijk vertelde over je angst. Om weg te gaan”, schrijft Fatma Taspinar.