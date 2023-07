Jongeren moeten zich niet langer registreren voor Europese verkiezingen

Op 9 juni 2024 zijn er niet enkel federale en Vlaamse verkiezingen. Er vinden ook Europese verkiezingen plaats, en daarvoor is de leeftijd verlaagd van 18 naar 16 jaar. Dat is in de hele Europese Unie het geval en specifiek voor ons land had de federale regering daarvoor een registratiesysteem ingevoerd. Vanaf 18 jaar is de stemming namelijk verplicht, maar voor 16- en 17-jarigen niet. Bij wijze van tussenvorm was voorzien dat jongeren die willen deelnemen, zich (vrijwillig) moesten registeren. Eens geregistreerd, zou de stemming dan wel verplicht zijn.

Het Grondwettelijk Hof heeft dat registratiesysteem nu vernietigd. Bij dat Hof was een klacht ingediend van een meerderjarige Belg die vond dat het stemrecht voor min-18-jarigen helemaal moest worden afgeschaft wegens geen “politieke rijpheid”. Het Hof heeft geoordeeld dat jongeren vanaf 16 jaar wel degelijk rijp genoeg zijn, maar dat het “niet redelijk verantwoord” is om hun stemrecht afhankelijk te maken van zo’n registratie.

Bevoegd minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), laat nu onderzoeken hoe ze dat kan aanpassen. Het ziet ernaar uit dat 16- en 17-jarigen zonder registratie stemrecht zullen krijgen en dus op het laatste moment nog kunnen kiezen of ze naar het stemhokje gaan. Voor heel België gaat het om zo’n 280.000 jongeren.