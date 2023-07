‘Shalom Allemaal!’-ster Tulli Padwa trotseert Tomorrowland: “Enkele dagen nodig om deze belevenis te plaatsen”

Shalom Allemaal-figuur Tulli Padwa (58) was vanmiddag terug te vinden in de foodstand van het Israëlische restaurant Boker Tov. Niet als chef-kok, wel als verkoper en supporter. “Ik ben zo trots dat ze de Joodse cultuur vertegenwoordigen”, klinkt het bij Tulli.

Na zijn opvallende passage in Shalom Allemaal! duikt de Joodse chef-kok Tulli Padwa geregeld ergens op. Vandaag trok hij naar de weide van Tomorrowland. Niet bepaald een doorsnee dag voor iemand die volgens de regels van de Thora leeft. Het festival schreeuwt extravagantie, stevige beats én veel bloot. Hoe Padwa daarnaar kijkt vanuit zijn cultuur? “Voor mij is dit een belevenis. Ik heb waarschijnlijk drie dagen nodig om dit te plaatsen en te bedenken of ik ervan houd of niet. Maar ik geniet van de sfeer en de mensen.”

Het Israëlische restaurant Boker Tov wist hem eerder al te strikken voor een uitverkocht shabbat dinner. “Op die manier kon ik mijn dank tonen omdat het restaurant de Joodse cultuur zo trots representeert”, legt Padwa uit. “Zij zijn de eerste die zoiets doen, ik ben heel trots.” Dit weekend staat de chef-kok niet zelf in de keuken, maar bedient hij de klanten met een glimlach. “De Belgen herkennen mijn gezicht van televisie en komen wel eens dag zeggen. Buitenlanders daarentegen kijken een beetje raar op als ze mij zien, maar daar trek ik mij niks van aan.”

© Maarten De Bouw

Uitbater van Boker Tov, Tom Sas kwam toevallig in contact met de realityster via Instagram. “De Joodse gemeenschap is natuurlijk heel klein en ik kijk op naar koks als Tulli”, legt Sas uit. “Hij is enorm gepassioneerd door eten en durft out of the box te denken. Ik herken mezelf daarin, dus het is fijn om contact te houden.”

Het Antwerpse restaurant heeft er een succesvol weekend opzitten en heeft naar de toekomst toe nog een uitbreiding op de planning staan. “Hier op de jobbeurs van Tomorrowland zijn we op zoek naar store managers voor onze nieuwe vestigingen in Gent en Brussel”, vertelt Sas. Daar voegt Padwa nog snel aan toe: “Je moet ze in de gaten houden. Er ligt een mooie toekomst klaar voor hen.”

© Maarten De Bouw

Ook voor Padwa ziet de toekomst er rooskleurig uit. Zo wordt er gewerkt aan een nieuw televisieprogramma waarin hij als chef samen met verschillende mensen zal koken. “Meer kan ik daar niet over kwijt, maar dit is nog niet het einde van de rit”, besluit de ‘Shalom allemaal!’-ster.