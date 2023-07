Nog niet uitgefeest na de Afrika Cup voor beloften: Zakaria El Ouahdi bezorgt RWDM 1-0-zege tegen Olympique Lyon

RWDM tegen Olympique Lyon, het was meer dan zomaar een wedstrijd tussen twee clubs uit de portefeuille van de Eagle Football Group. Het was de Textor-derby – John Textor is sinds dit jaar voorzitter van beide clubs. Het duel ook tussen Théo Defourny en Anthony Lopes, zijn voormalige concurrent bij zijn opleidingsclub. De wantrouwigste RWDM-supporters zouden het zelfs durven te hebben over een duel tussen RWDM en de reden dat RWDM voorlopig de vinger op de knip moet houden op de transfermarkt – lees: Textor beleeft met Lyon moeilijke tijden op financieel vlak.

De Molenbekenaars lieten slechts een van de voorlopig vier zomeraanwinsten starten tegen Lyon: Abner Felipe, de 27-jarige linksback die overkwam van SC Farense. De voormalige Braziliaanse jeugdinternational kon niet verbergen dat hij een paar jaar het shirt van Real Madrid (Castilla) droeg. De thuisploeg slaagde er in de eerste helft in om het hoofd boven water te houden tegen Lyon, dat naast Clinton Mata ook jongens als Nicolás Tagliafico, Corentin Tolisso en Alexandre Lacazette aan de aftrap bracht. De beste kans in de eerste helft was misschien wel voor de thuisploeg: Mickaël Biron met een goede versnelling op rechts, Niklo Dailly die vanop links voorzet, maar een ongelukkige afwerking van Théo Gécé.

Weinig Franse kansen

Na de rust keerde RWDM met inspiratie weer het veld op, maar Dailly faalde al gauw in de afwerking. Aan de overzijde moest Defourny zijn beste reflexen bovenhalen bij een vrije trap van Mata. Het openingsdoelpunt kwam evenwel toch van RWDM: via de paal liet de Marokkaanse jeugdinternational Zakaria El Ouahdi, die een groot deel van de voorbereiding miste door de Afrika Cup U23, de netten trillen.

Even later viel de regen met bakken uit de lucht in Sint-Jans-Molenbeek. Doelpunten regende het niet, concrete kansen van de bezoekers gek genoeg ook niet. De ingevallen bezoekende doelman Rémy Riou, in het seizoen 2018-19 nog actief bij Sporting Charleroi, moest zich strekken bij een poging van de eveneens ingevallen Pierre Dwomoh. Een klein kwartier later konden de thuisfans vieren: een 1-0-zege tegen de nummer zeven van de Ligue 1 is toch een opsteker in deze onzekere tijden – de Molenbeekse kern blijft op minder dan een week van de seizoensopener tegen KRC Genk héél krap.

RWDM (basis): Defourny, Heris, Klaus, Le Joncour, Abner, Del Piage, De Sart, Gécé, El Ouahdi, Dailly, Biron

Lyon (basis): Lopes, Kumbedi, Mata, Diomande, Tagliafico, Lepenant, Tolisso, Jeffinho, El Arouch, Sarr, Lacazette

Doelpunten: 67’ El Ouahdi 1-0