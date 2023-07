Anderlecht haalt Argentijnse spits Vazquez: “Dit team zal week na week beter worden”

Al wie Anderlecht-fan is, leeft op. Paars-wit won zijn galamatch tegen Ajax met 3-0 dankzij onder meer een prinsheerlijke goal van nieuwkomer Kasper Dolberg. Daarnaast steekt RSCA een tandje bij op de transfermarkt. De Argentijnse spits Luis Vazquez (22) is onderweg en ook Chelsea-jonkie Tudor Mendel (18) is een belangrijk target. Op de koop toe mag sterkhouder Zeno Debast (19) niet weg.

Het was Marc Coucke die de paars-witte aanhang zaterdag liet dromen. De RSCA-eigenaar zat in Ibiza maar poseerde daar samen met Julia Palmers – dochter van kledingsponsor Erwin Palmers van JOMA – in het gloednieuwe Anderlecht-shirt. Coucke schreef erbij: “Wij supporteren hier op een goeie match en op een super vervolg van de mercato.” Volgens onze info wil Anderlecht nog zeker drie transfers doen en misschien wel vier. Een spits, een flankaanvaller, een centrale middenvelder...

Meer dan 40 dagen

Kasper Dolberg scoorde tegen Ajax dan wel na een knappe combinatie en dito stiftertje, maar de Deen krijgt concurrentie. Na meer dan 40 dagen onderhandelen vonden de Brusselaars een akkoord met Boca Juniors over spits Luis Vazquez. De gesprekken werden vaak stilgelegd omdat een deel van de transferrechten van Vazquez nog aan een andere Argentijnse club - Patronato - toehoorden, maar nu is er een doorbraak. Anderlecht zou dik 5 miljoen euro betalen met nog 2 miljoen euro bonussen en 15 % bij een latere doorverkoop. De spits kan tekenen voor 4 seizoenen.

Dolberg was trefzeker tegen Ajax. — © BELGA

Vazquez zat bij Boca niet meer in de kern voor de competitiematch tegen Newell’s Old Boys en stapte op het vliegtuig richting Brussel. In de luchthaven poseerde hij nog met fans en stond hij journalisten te woord. “Ik wil zoveel mogelijk scoren bij Anderlecht”, klonk het. “Toen de aanbieding van Anderlecht kwam bestudeerde ik alles: de ploeg, de stad, het clublied...De manier van spelen bevalt me wel. Ik zal me moeten aanpassen en het wordt niet makkelijk om mijn familie en vrienden achter te laten, maar dit is een stap vooruit.”

De targetman van 1.90 meter had nood aan een nieuwe uitdaging. Bij Boca kende hij recent een doelpuntendroogte van 10 maanden, maar de jongste weken vond hij de weg naar doel terug. In de Copa Libertadores scoorde hij twee keer tegen Monagas en recent prikte hij raak tegen Huracan. In 98 matchen voor Boca verzamelde Vazquez 16 goals en 7 assists. Porto lag evenzeer op de loer.

Vazquez op de luchthaven in Argentinië.

Barça aftroeven

Als Vazquez slaagt voor zijn medische tests, zakt Benito Raman een rang in de pikorde. De pocketaanvaller dwong tegen Ajax nochtans een owngoal af en scoorde zelf de 3-0. Sommigen zeggen dat Raman ook op de flank uit de voeten zou kunnen, maar dat is onwaarschijnlijk. Zeker omdat de recordkampioen ook daar nog versterking wil.

Voor die positie was er een volledig akkoord met Brentford over Sergi Canos (26). Alleen blijft de Spanjaard zelf aansturen op een transfer naar Valencia. Daarom richt Anderlecht zijn pijlen nu op de 18-jarige Tudor Mendel. Deze Engelse “torpedo” maakte indruk bij de jeugd van Chelsea - vorig seizoen 11 goals en 6 assists bij de U18 - maar liet er zijn contract er aflopen. Hij was transfervrij op weg naar Barcelona waar hij in het reserveteam terechtkon en zou tekenen tot 2026... Tot Anderlecht in de dans sprong. De Brusselse directie deed Mendel een voorstel en beloofde de winger een plekje bij de A-ploeg. Daar lijkt de speler oren naar te hebben en hij zou tegen Ajax al in het Lotto Park gezeten hebben.

Het draagt er allemaal toe bij dat Anderlecht met een goed gevoel toeleeft naar de competitie-opener van vrijdag tegen Union. Dolberg toonde bij momenten zijn klasse, Patris kan de rechterflank afdweilen om assists te geven. Nieuwe doelman Maxime Dupé hield zijn netten schoon. De 6-0 nederlaag van vorige week tegen Sparta Praag was op slag vergeten. “We zijn klaar voor de competitie”, stelde coach Brian Riemer. “Althans zo klaar als we kunnen zijn. In de partij tegen Sparta Praag zaten we dood na de stage. Een spits als Dolberg zit nog maar aan 60 à 65%. Mijn team zal week na week beter worden. Het is een jonge ploeg en er zijn late transfers. Die moeten we drillen, maar het zal in stijgende lijn gaan. Ook als het tijdens de moeilijke competitiestart niet helemaal loopt zoals verwacht, gaan we niet panikeren. We hebben 30 matchen om in Play-off 1 te raken en dan zien we wel.”

Mykha weg

De aanhang mag zich nog verwachten aan een centrale middenvelder, maar wie? Het dossier van de Argentijn van Huracan - Santiago Hezze - zit in de koelkast. Anderlecht heeft wel het voordeel dat het geen sterkhouders meer moet verkopen. Er kwamen aanbiedingen van zo’n 10 miljoen binnen op Zeno Debast (19) van Frankfurt en Villarreal, maar die werden geweigerd. “We verkopen Debast niet”, besloot Riemer. “Niet deze zomer. Er plakt geen prijs op zijn hoofd.” Wie wel andere oorden mag opzoeken is linksback Bogdan Mykhaylicenko. De Oekraïner werd indertijd gekocht voor 500.000 euro en legde nu al medische tests af bij Dinamo Zagreb. Hij zal vertrekken voor 0,8 à 1 miljoen euro plus bonussen.

De fans tankten alvast vertrouwen. Er zijn 13.000 abonnementen verkocht en op de fandag jaagden ze op handtekeningen. Toch nog één bedenking. Anderlecht won vorig seizoen ook zijn galamatch tegen Olympique Lyon met 3-0 en een goal van nieuwkomer Esposito. Dat geeft geen garanties. Ajax stond nog niet zover in zijn voorbereiding en de vraag blijft of paars-wit genoeg creativiteit heeft om stugge defensieve ploegen te ontmantelen.

Het antwoord zal snel duidelijk worden, maar op zondag genoot Brian Riemer van een dagje Tomorrowland.