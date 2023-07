Erling Haaland opent nieuwe seizoen met goal na amper zeven minuten en krijgt prompt een cheque als beloning

City, waar Kevin De Bruyne na zijn blessure in de CL-finale bijna opnieuw speelklaar is, moest wel vol aan de bak in Japan. De enthousiaste thuisploeg voetbalde een dubbele voorsprong bij elkaar, al rechtte de treblewinnaar van vorig seizoen voor de pauze wel de rug. Om het verschil te maken in de tweede periode deed trainer Guardiola een beroep op zijn prijsschutter Erling Haaland.

En de Noor deed gewoon verder waar hij het afgelopen seizoen mee geëindigd was: doelpunten maken. Haaland had slechts zeven minuten nodig om zijn eerste van het nieuwe seizoen tegen de netten te jagen. Op dat moment de 2-3. In de extra tijd legde hij de 3-5-eindstand vast. De Japanners waren onder de indruk en beloonden de matchwinnaar met een cheque van 1 miljoen Japanse yen. Omgerekend ruim 6.300 euro.

Guardiola wist niet alleen goed nieuws te verkondigen over De Bruyne, maar deelde na afloop ook nog mee dat Haaland “vergeleken met vorig seizoen veel fitter is”. De Spaanse T1 is er nu al van overtuigd dat hij “beter is dan vorige jaargang”. Dat belooft voor alle Premier League- en Champions League-tegenstanders in de toekomst...

© AFP

© EPA-EFE

© AFP

