Tenten van Chiromeisjes lopen onder water in Lier: vijftigtal leden overgebracht naar sporthal

Lier

Het kamp van Chiro Ilse uit Lendelede is zondagavond deels geëvacueerd. De regen zette de tenten van zo’n vijftig oudere leden onder water. Zij werden overgebracht naar sporthal De Komeet. De jongere leden slapen binnen en konden gewoon op de kampplek blijven. Het kamp zou in principe nog tot 31 juli duren. Of en hoe het de komende dagen nog kan doorgaan, wordt maandag bekeken.