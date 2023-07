Spaanse verkiezingen verrassen: rechts noch links haalt meerderheid

De Spaanse premier Pedro Sánchez had al een reputatie als een politicus met negen levens. Al vaak gevallen, nog vaker weer opgestaan. Zondagavond deed hij zijn naam alle eer aan. De Spaanse verkiezingsavond draaide uit op een thriller. Tegen alle verwachtingen in lag zijn partij, de sociaaldemocratische PSOE, nek-aan-nek met de gedoodverfde winnaar van de stembusgang, de conservatieve Partido Popular (PP) van Alberto Núñez Feijóo. Uiteindelijk wipte de PP in de loop van de avond over de PSOE, maar de verschillen tussen de partijen zijn erg klein, bovendien sleepten ze allebei meer zetels in de wacht.

‘De vraag is in welk jaar Spanje op 24 juli wakker wil worden: in 2023 of in 1973?’ Zo had Sánchez (PSOE) in de aanloop naar de verkiezingen de inzet samengevat. Spanje zou volgens hem niet toelaten dat zijn uitdagers op rechts, de PP en het radicaal-rechtse Vox, het land ‘in een tijdmachine stopten’, terug in de richting van de donkere dagen van de dictatuur van Franco. Dat heeft blijkbaar toch indruk gemaakt op de Spanjaarden. Alle peilingen zetten de PP en Vox samen op winst. Hier en daar flirtten ze zelfs met de absolute meerderheid, wat een ongezien rechtse regering op de been zou brengen.

Ruwe campagne

De campagne was ongezien ruw. Sowieso moest Spanje voor het einde van het jaar verkiezingen houden, maar Sánchez trok de stekker sneller uit zijn coalitieregering nadat de linkse partijen zware klappen hadden gekregen tijdens de lokale en regionale verkiezingen van 28 mei. Hij gokte erop dat hij de PP in verlegenheid zou kunnen brengen als de partij lokaal en regionaal in zee moest gaan met Vox, maar dat liep anders. De PP ging complexloos voor coalities. Feijóo maakte er bovendien geen geheim van dat hij dat ook nationaal zou herhalen als het nodig was om premier te worden.

Sánchez leek een zwakke campagne te lopen. De allereerste coalitieregering sinds het einde van dictatuur, kon nochtans heel wat successen voorleggen. De Spaanse economie is al bij al in goeden doen, heel wat linkse beloftes zoals nieuwe wetten rond abortus, euthanasie, een minimumloon, kwamen erdoor. Maar Sánchez kreeg dat niet verkocht in een campagne waarover hij de regie verloor en die uiteindelijk gekaapt werd door rechtse cultuuroorlogen. Vox vuurde die op trumpiaanse wijze aan. De paradox is dat de partij fors verliest, liefst 20 zetels. Toch drukte ze nooit zo stevig haar stempel op een campagne.

De PP zwenkte fors naar rechts en kon zo veel kiezers die ze eerder verloor aan Vox terug naar de oude, vertrouwde stal halen. Het hielp ook dat Ciudadanos, een partij die de laatste jaren op rechts een liberaal alternatief wilde zijn, niet meer opkwam. Spanje is een erg verdeeld land, er is weinig beweging tussen het linkse en rechtse blok. Zo is de opkomst cruciaal. Overtuigde die verrechtsing finaal toch meer linkse kiezers dan verwacht naar de stembussen? Een grondigere analyse van de cijfers zal dat moeten uitklaren.

Regering-Sánchez II?

Sowieso kreeg Spanje de laatste weken lokaal een voorsmaakje van wat het land nationaal te wachten stond. Op de plekken waar Vox (mee) aan de macht kwam, verdwenen regenboogvlaggen van gebouwen. De partij beloofde fietspaden op te breken. Schepenen van Gelijkheid werden hier en daar vervangen door schepenen voor familie. De portefeuilles van duurzame ontwikkeling of milieu werden, in volle hittegolf, geschrapt.

De grote vraag is: wat nu? De winst van de PP is te klein om zeker te zijn van de macht. Spanje wordt maandag zwaar verdeeld wakker, het linkse noch het rechtse blok heeft genoeg stemmen voor een absolute meerderheid. Sánchez zou Feijóo met een minderheid kunnen laten regeren, maar los van het feit dat zo’n demarche niet in de politieke cultuur zit, is de winst ook gewoon te klein.

Kan de premier stunten met een regering-Sánchez II? De Baskische en Catalaanse separatisten die hem vier jaar geleden in het zadel hielpen, lieten al verstaan de prijs daarvoor flink te willen opdrijven. Met andere woorden: het wordt aartsmoeilijk om een nieuwe regering op de been te brengen, in die mate zelfs dat nieuwe verkiezingen niet uitgesloten zijn.