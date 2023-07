Hoe ‘maman’ Mbappé de leading lady werd in de onderhandelingen over de toekomst van haar zoon

Kylian Mbappé (24) staat voor een van de belangrijkste kruispunten in zijn carrière: nog een jaar bij PSG blijven en zo vrij als een vogel de deur uitvliegen of deze zomer al een lucratieve transfer (naar Real Madrid) maken? De vrouw die, waar dan ook, de touwtjes in handen zal nemen tijdens de onderhandelingen: Fayza Lamari (48). Maak kennis met maman Mbappé, de leading lady in het leven van kleine Kylian.