Google heeft ‘roze’ verrassing voor wie zoekt naar actrice Margot Robbie of Barbie

De wereld kleurt al enkele dagen roze sinds de langverwachte Barbie-film in première gegaan is. Ook zoekmachine Google draagt nu een steentje bij aan die roze wereld.

De wereld ziet er beter uit door een roze bril. En Google wil je daar een handje bij helpen. Wanneer je op zoek bent naar informatie over actrice Margot Robbie, acteur Ryan Gosling, regisseur Greta Gerwig of de nieuwe Barbie-film zal de volledige pagina roze kleuren. Wat roze vuurwerk krijg je er gratis en voor niets bij. Het is een speciale actie van de zoekmachine nu de langverwachte film in de zalen is.

De roze Barbie-effecten zijn niet de enige die je op Google kan vinden. Om in thema te blijven: zoek je naar de film Legally Blond, dan zal het logo van Google veranderen in een roze handtas. Maar het is niet per se allemaal roze. Zoek je bijvoorbeeld naar ‘meteoriet’, dan zal er een vallende meteoriet op je scherm verschijnen. Zoek je naar de serie The last of us, dan kan je paddenstoelen en schimmels op je scherm laten groeien, door onderaan het scherm op de paddenstoel te klikken. Zoek ook eens naar hond of kat in het Engels. Dan zie je rechts op je scherm een pootafdruk staan, die ook zorgt voor een verrassend effect.

De Zuid-Koreaanse K-popband BTS kreeg in de plaats van het Google-logo een paars hart, de kleur van de fanbase van de K-poppers. Klik je daar op, dan vliegen er paarse ballonnen over je scherm. En bij Super Mario Bros. kan je muntjes verzamelen zoals in het originele spelletje.

Andere interessante zoektermen zijn: Baby Yoda, ‘do a barrel roll’, askew, <blink>, Cha Cha Slide, drop bear, kersenbloesem, Forrest Gump en dvd screensaver.

(sgg)