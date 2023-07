Trekt Mike Trésor naar de Premier League? Fulham meldt zich bij KRC Genk

Fulham toont interesse in Mike Trésor. De Londense traditieclub meldde zich officieel bij KRC Genk. Ook bij Burnley, zaterdag in een oefenwedstrijd nog tegenstander van KRC Genk, staat de naam van de assistenkoning van de Jupiler Pro League op de lijst.

Trésor kende vorig seizoen een topjaar. Met 24 assists en 8 doelpunten had hij een groot aandeel in de tweede plaats van blauw-wit. De kans dat de kersverse Rode Duivel, Trésor maakte in juni zijn debuut bij de nationale ploeg, bij KRC Genk blijft is bijzonder klein. Zaterdag speelde hij nog een uur mee in de galawedstrijd van de vicekampioen tegen Burnley en droeg hij de aanvoerdersband.