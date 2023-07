Betogers blokkeren ingang Israëlisch parlement uit protest tegen justitiehervorming

Honderden betogers blokkeren maandagmorgen de ingang van het Israëlische parlement in Jeruzalem. Daar wordt vandaag gestemd over een gecontesteerd wetsontwerp, dat de invloed van de rechterlijke macht moet inperken. De politie zet onder meer een waterkanon in om de manifestanten uiteen te drijven, zo melden Israëlische media.

In Israël wordt al sinds begin dit jaar geprotesteerd, nadat de rechts-religieuze regering van premier Benjamin Netanyahu bekendmaakte dat ze de rechterlijke macht wil hervormen en bevoegdheden van het Hooggerechtshof wil inperken ten gunste van het parlement.

Sinds zondag is in de Knesset een marathonzitting aan de gang over een van de kernelement van die justitiehervorming: een wetsontwerp dat het Hooggerechtshof de mogelijkheid ontneemt om te oordelen over de “redelijkheid” van een regeringsbeslissing. Mogelijk wordt er maandag al over de tekst gestemd.

© AFP

Critici vinden dat de hervorming het evenwicht tussen de verschillende machten verstoort en het democratisch karakter van het land bedreigt. De regering-Netanyahu zegt dan weer dat de hervorming als doel heeft om een beter machtsevenwicht te garanderen.

De Israëlische president Yitzhak Herzog stelt intussen alles in het werk om alsnog een compromis te bereiken over het wetsontwerp. Hij heeft het voorbije weekend overleg gepleegd met oppositieleider Yair Lapid. Herzog sprak ook met premier Netanyahu, die in het ziekenhuis was opgenomen voor een hartoperatie. Intussen is Netanyahu uit het ziekenhuis ontslagen.

De onderhandelingen tussen de regering en de oppositie hebben tot nu toe niets opgeleverd.

© AP