Doelman Tristan Van Den Driessche is klaar voor nieuwe uitdaging bij KFC Herent: “Kijk ernaar uit om zo veel mogelijk te spelen”

Van Den Driessche begon zijn voetbalcarrière bij VK Liedekerke. Daarna volgden telkens twee jaargangen bij respectievelijk KSC Grimbergen, Lokeren, Zulte Waregem, opnieuw KSC Grimbergen, waar hij in de eerste ploeg terechtkwam, en ten slotte Tempo Overijse. Bij de rood-witten speelde hij kampioen en steeg hij mee naar tweede afdeling.

“Ik had contact met de voorzitter en trainer van KFC Herent, Wim D’Hondt. Ze wilden dat ik naar hen overkwam. De afstand tussen Affligem en Herent vormt absoluut geen probleem. Ik voel me er zeer welkom. Dat is leuk om mee te maken. Bij Tempo Overijse overheerste hetzelfde gevoel. Het is ook mooi om te zien dat een promovendus in deze reeks vorig jaar vijfde werd en dit seizoen opnieuw ambitie toont om hoog te eindigen in de rangschikking. Ik verwacht dat alles mogelijk is, ondanks het gegeven dat deze reeks toch wel zeer zware tegenstanders heeft met veel kwaliteiten. Ik kreeg ondertussen de speelstijl en de visie van de club mee. Het gegeven dat ze graag zelf het spel willen maken spreekt me wel aan”, aldus de student leerkracht lager onderwijs aan Hogeschool Odisee in Aalst.

Starten op gelijke voet

Bij KFC Herent starten doelmannen Lucas Devos en nieuwkomer Tristan Van Den Driessche op gelijke voet om de plaats tussen de palen. “Als jonge doelman zie ik mogelijkheden om misschien concurrentie te bieden aan Devos. Ik kijk er eerlijk gezegd toch naar uit om zo veel mogelijk te kunnen spelen.”