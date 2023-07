Zeg niet langer ‘Twitter’, maar zeg ‘X’: Elon Musk zet naamsverandering door

Elon Musk zet de naamsverandering van berichtendienst Twitter naar X door. De officiële account van het bedrijf heet inmiddels al X en het nieuwe logo is er ook al. In de toekomst moet X een ‘alomvattende app’ worden.

“X is er! Let’s do this”, schreef topvrouw Linda Yaccarino in een tweet bij een afbeelding van het nieuwe logo: een witte X tegen een zwarte achtergrond. Dat logo werd ook geprojecteerd op het hoofdkantoor in San Francisco. Maandag in de loop van de ochtend is ook de website van Twitter aangepast: de blauwe vogel is er vervangen door X.

© via REUTERS

De bedoeling is om snel nieuwe activiteiten te lanceren. Volgens Yaccarino, die pas een maand geleden aan het hoofd kwam van het bedrijf, is X “de toekomst van onbeperkte interactiviteit”. Ze noemt onder meer audio, video, een berichtendienst, betalingen en bankieren. Daarmee wordt X “een wereldwijde marktplaats voor ideeën, goederen, diensten en kansen”, aldus de topvrouw. “Er is geen grens aan deze verandering. X wordt het platform dat, nou ja, alles kan leveren.”

‘Alles-app’

De keuze voor X als nieuwe naam is geen toeval. Musk was in het verleden nog medeoprichter van betalingdienst X.com, die later in PayPal opging. Ook is de letter te vinden in de naam van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX en luistert een van de modellen van zijn autobedrijf Tesla naar de naam Model X. Ook één van zijn kinderen draagt de letter in zijn naam: “X Æ A-12”.

Na de miljardenovername van Twitter in oktober vorig jaar, gaf Musk al aan dat hij via de berichtendienst een ‘alles-app’ met de naam X wilde beginnen. Zo’n app moet zoveel mogelijkheden bieden dat gebruikers nauwelijks nog zonder kunnen. Zaterdag gaf Musk plotseling aan dat hij binnen enkele dagen van de vijftien jaar oude naam Twitter en het bekende blauwe logo met het silhouet van een vogel af wilde.