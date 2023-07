Fors meer winst voor Ryanair, maar groei vertraagt

De reislust in Europa legt Ryanair geen windeieren. De Ierse goedkope luchtvaartmaatschappij, die ook vanuit Charleroi heel wat vluchten aanbiedt, boekte in het kwartaal tot einde juni een winst van 663 miljoen euro. Dat is een pak meer dan de 188 miljoen het jaar voordien.

Vorig jaar leidden de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen nog tot heel wat onzekerheid bij de Europese reizigers. De kwartaalwinst lag ook hoger dan analisten hadden verwacht.

De winstgroei was te danken aan de groei van het aantal passagiers en aan duurdere tickets, want ook de kosten zijn gestegen voor Ryanair. Van april tot juni vervoerde Ryanair 50,4 miljoen passagiers, 11 procent meer dan vorig jaar, terwijl de gemiddelde ticketprijs per persoon 27 procent hoger lag. Dat resulteerde in een stijging van de omzet met 40 procent, tot 3,65 miljard euro.

Maar in het lopende tweede kwartaal lijkt de dynamiek van robuuste vraag en stijgende tarieven te verzwakken, waarschuwt Ryanair maandag. Voor het volledige boekjaar, dat in maart volgend jaar afloopt, verwacht de maatschappij iets minder groei dan eerder werd vooropgesteld. Ryanair gaat nu uit van 183,5 miljoen passagiers, terwijl het in mei nog rekende op 185 miljoen reizigers. Het gaat wel nog altijd om een groei op jaarbasis met 9 procent.

Kerosinekosten

De bijgestelde verwachting wordt verklaard door de vertraagde levering van nieuwe Boeing-toestellen. Ryanair plaatste een order van maar liefst 300 737-MAX-toestellen bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer, goed voor 40 miljard dollar. Tegen maart volgend jaar mikt de luchtvaartmaatschappij op 173 extra toestellen, bovenop de 558 bestaande.

Ryanair liet maandag nog uitschijnen dat het mogelijk meer “tariefstimulering” moet aanbieden deze winter. “We willen onze vliegtuigen gevuld zien en we zullen de prijs bepalen die daarvoor nodig is”, verklaarde de financieel directeur Neil Sorahan in een interview. Volgens hem is het wel nog te vroeg om te bepalen hoe de tarieven er zullen uitzien.

De visibiliteit voor het derde kwartaal is beperkt, klonk het nog, en onbestaande voor het vierde kwartaal. Toch verwacht Ryanair over het volledige boekjaar nog iets meer winst te maken. Daarbij verwijst de financieel directeur naar besparingen op bijvoorbeeld de kerosinekosten. Ook de ticketprijzen zouden nog altijd hoger liggen dan vroeger. “Als de economie vertraagt, willen mensen nog altijd reizen. Er is nu enkel meer prijsgevoeligheid en daar scoort Ryanair net goed”, zei Sorahan.