Genk tegen Rangers of Olympiakos in volgende ronde, Club Brugge en AA Gent kennen straks hun eventuele volgende Europese tegenstander

Genk, Club Brugge en AA Gent zijn nog niet begonnen aan hun Europese avontuur, maar toch wordt al geloot voor de volgende Europese ronde waarin ze mogelijk terecht zouden komen. Genk weet intussen dat het in een eventuele derde voorronde van de Champions League het Schotse Rangers zou treffen. Om 14 uur is het aan Club Brugge en AA Gent om te ontdekken waar een eventuele volgende ronde in de Conference League zich afspeelt. De UEFA heeft voor die laatste twee teams de opties alvast beperkt via een ‘pre-loting’.

Genk speelt dinsdagavond om 20u30 al de heenmatch van de tweede voorronde van de Champions League op bezoek bij Servette Geneve, op woensdag 2 augustus om 19 uur staat de terugwedstrijd op het programma.

Als Genk verliest, zet het zijn Europese avontuur verder in de derde voorronde van de Europa League. Daar zou het Griekse Olympiakos dan de tegenstander zijn. Als Genk Servette klopt, gaat het naar de derde voorronde van de Champions League. Uit de loting van vanmiddag kwam naar voren dat het daar dan tegen Rangers zou spelen.

Dat betekent een terugzien met ex-spelers Ianis Hagi en Cyriel Dessers. Ook Nicolas Raskin (ex-Standard), Kemar Roofe (ex-Anderlecht), Rabbi Matondo (ex-Cercle Brugge) en Fashion Sakala (ex-KV Oostende) zijn bekende namen. Naast de nummer twee van Schotland waren Braga, PSV of Marseille ook mogelijke tegenstanders.

Malta, Andorra of toch maar Kroatië voor AA Gent, Club Brugge naar de Faeröer of Wales?

Voor AA Gent en Club Brugge, die hun volgende tegenstander even na 14 uur zullen kennen, is de situatie wat ingewikkelder. De UEFA heeft al een ‘pre-loting’ gedaan waardoor zowel AA Gent als Club Brugge al negen teams toegewezen kregen als mogelijke tegenstander in de derde voorronde van de Conference League. Acht van die negen teams zijn echter nog niet zeker of ze de derde voorronde halen, omdat ze net zoals AA Gent en Club Brugge eerst nog de tweede voorronde moeten afwerken. Daardoor zijn vier van de vijf opties waar AA Gent en Club Brugge aan gekoppeld kunnen worden, maar een bepaalde wedstrijd. Het team dat die specifieke wedstrijd wint, zal uiteindelijk de tegenstander worden.

Als AA Gent tegenstander MŠK Žilina (heenmatch nu donderdag om 20 uur, terugmatch donderdag 3 augustus om 20 uur) klopt, wordt het gekoppeld aan één van de volgende vijf opties:

Mogelijke tegenstanders - Gzira United FC (Malta) - F91 Diddeleng (Luxemburg) - Linfield FC (Noord-Ierland) - MKS Pogoń Szczecin (Polen) - NK Osijek (Kroatië) - ZTE FC (Hongarije) - Hibernian FC (Schotland) - Inter Club d’Escaldes (Andorra) - SK Brann (Noorwegen)

Als Club Brugge wint van Aarhus (heenmatch nu donderdag om 20 uur, terugmatch donderdag 3 augustus om 20 uur), treft het één van de volgende vijf opties:

Mogelijke tegenstanders - Kecskeméti TE (Hongarije) - Riga FC (Letland) - FC Differdange 03 (Luxemburg) - NK Maribor (Slovenië) - KA Akureyri (IJsland) - Dundalk FC (Ierland) - B36 Tórshavn (Faeröer) - Haverfordwest County AFC (Wales) - Heart of Midlothian FC (Schotland)

Bij verlies zijn beide teams meteen uitgeschakeld in Europa. De overige Belgische vertegenwoordigers in Europa, Antwerp en Union, komen pas in actie in de play-offronde van de Champions League en de Europa League.