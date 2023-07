KV Oostende-aanwinst Jonas Vinck denkt als rechtsachter niet enkel aan verdedigen: “Ook offensief tracht ik mijn steentje bij te dragen”

Jonas Vicnk schat KV Oostende hoog in voor 1B. “Hier is veel kwaliteit en we hebben een goede trainer die er de nodige agressiviteit in steekt.” — © RUDY DECLERCK

“KV Oostende is een mooie en stabiele club. Ik ben blij dat ik hier kon tekenen. Naar de toekomst toe ben ik hoopvol”, merkt Jonas Vinck op. Trainer Stijn Vreven is overtuigd dat Vinck uit het goede hout gesneden is om voor KV Oostende te voetballen. Een eerste kennismaking na zijn debuutmatch in het tricolore shirt.

“Mijn makelaar is dezelfde als die van Arthur Theate. Zoals hij het enkele jaren geleden ook voor Arthur regelde, zorgde hij er nu voor dat ik een week bij KVO kon testen. Ik was zeer tevreden dat ik hier mocht trainen en ik kon de coaches overtuigen”, glimlacht Jonas Vinck, die al de kleuren van verscheidene clubs verdedigde. “Na de titel met Hamme ben ik bij Lierse doorgebroken. Daarna volgden Deinze, Lierse Kempenzonen en Virton. In Virton kwam ik in een heel andere wereld terecht. Het bevindt zich aan de andere kant van België en er is niets te doen. Wel heerste daar altijd een heel gezellige sfeer”, vertelt Vinck. “Oké, er was ook SV Roeselare, maar daar voetbalde ik slechts twee maandjes, want er volgde een faillissement. Bij Lierse maakte ik overigens eerder ook al een faillissement mee.”

Blij weerzien

Het deed Jonas Vinck deugd om in het Oostendse shirt te sjotten. “Het deed me heel veel plezier om meteen voor zoveel supporters te spelen. Dat die steun er nu al voor een oefenmatch is, wil veel zeggen naar het komende seizoen toe. Virton had ook veel supporters, maar de ruime aanwezigheid van KVO-supporters in Oudenburg heeft me aangenaam verrast”, zegt Vinck, die aan zee al enkele spelers kende. “Met Vincent Koziello en Alessandro Albanese heb ik in Virton samengespeeld. Daar was ik hun kapitein. Dit was een blij weerzien. Ook heb ik, als speler van Lierse, nog gevoetbald tegen Brent Laes, een tegenstander op de flank.”

In zijn Oostendse debuutmatch scoorde rechtsachter Jonas Vinck bijna. “Dat zou een goede entree geweest zijn”, glimlacht Vinck, die ook offensief ingesteld is. “Vrijdag was het dus niet zo, maar dan zal het hopelijk wel lukken in de competitie. Overal probeer ik de ploeg te helpen. Niet alleen verdedigend maar ook aanvallend tracht ik mijn steentje bij te dragen. Over die wedstrijd tegen Union ben ik tevreden. Het was trouwens mijn eerste match in twee maanden. Natuurlijk kan het altijd beter. Ik wil doorgroeien.”

Oudste kernspeler

Vinck was vorig seizoen aanvoerder bij Virton. Hij beschikt dus over leiderscapaciteiten. “Dat was ook een van de redenen waarom de trainers mij hierheen gehaald hebben. KVO heeft een vrij jonge ploeg. Ik ben pas 27 en toch de oudste, drie dagen ouder dan Vincent Koziello. Ik hoop mijn ervaring over te dragen naar het team.”

Natuurlijk bekijkt Vinck zijn seizoen bij Oostende positief. “Hier hoop ik veel minuten te maken en veel te betekenen, hopelijk elke week goede resultaten neer te zetten en een mooi seizoen met deze club te draaien. Ik schat KV Oostende heel hoog in voor 1B. Hier is veel kwaliteit. We hebben ook een zeer goede trainer die, zoals je tegen Union al zag, de nodige agressiviteit in het team steekt. Met zo’n mooie combinatie kunnen we dit seizoen veel bereiken.”