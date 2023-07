Invallers Alexis Saelemaekers en Charles De Ketelaere verliezen met AC Milan ondanks dubbele voorsprong alsnog van Real Madrid

Real Madrid heeft zondag (lokale tijd) in Pasadena in Californië tijdens zijn tournee door de Verenigde Staten een oefenwedstrijd tegen AC Milan gewonnen. De Spaanse grootmacht haalde het met 3-2.

Thibaut Courtois bleef bij Real op de bank en zag hoe zijn teammaats voor de rust twee doelpunten achterkwamen na treffers van Tomori (25.) en Romero (42.). Valverde (57. en 59.) trok de stand eigenhandig gelijk, waarna Vinicius Junior (84.) Real de zege bezorgde met de 3-2.

Bij Milan vielen Alexis Saelemaekers en Charles De Ketelaere twintig minuten voor tijd in. De Italiaanse topclub lijkt daarentegen niet meer te rekenen op Divock Origi, die vorige zomer een contract tot juni 2026 ondertekende maar op een transfer lijkt te mikken.

In de marge van het duel was er wel een bang moment met voormalig West Ham- en Newcastle-keeper Shaka Hislop in een hoofdrol. De 54-jarige Hislop, die als international speelde voor Trinidad en Tobago, werkte als analist voor ESPN in Californië toen hij live op televisie neerzakte tijdens een gesprek naast het veld.

ESPN-presentator Dan Thomas riep meteen om hulp voordat hij later een positieve update kon geven over de in Londen geboren Hislop. “Shaka is bij bewustzijn. Dokters zorgen voor hem”, klonk het op Twitter. Tijdens de rust gaf Thomas meer details over de toestand van Hislop, die ook nog de kleuren verdedigde van Reading, Portsmouth en Dallas. De presentator liet toen weten dat de ex-keeper kon praten.