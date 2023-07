Ennio van der Gouw hoopt bij Zulte Waregem een volgende stap in zijn loopbaan te zetten: “Ik wil hier eerste doelman worden”

Vorig seizoen maakte Ennio van der Gouw indruk bij de Nederlandse eerstedivisieclub VVV Venlo. Het jeugdproduct van Twente genoot best wel wat interesse en koos uiteindelijk voor Zulte Waregem. “Ik had een goed jaar achter de rug bij VVV en stond zeker open voor deze stap. Toen deze kans zich voordeed, heb ik dan ook niet getwijfeld en ze met beide handen gegrepen.”

Vorige week woensdag vierde Van der Gouw zijn officieuze debuut voor Zulte Waregem in de oefenmatch op bezoek bij AA Gent. “Het is toch een mooi moment als je je eerste minuten kunt sprokkelen voor deze prachtige club”, klonk de jonge doelman alvast bijzonder opgetogen, maar toch kampte hij met gemengde gevoelens na de 4-2-nederlaag. “Helaas leverde deze partij niet de uitslag op die ik had gehoopt.”

“Het ging heel snel qua tegendoelpunten, vooral in het eerste halfuur”, pakte Van der Gouw al meteen uit met een correcte wedstrijdanalyse. “Daarna hielden we goed stand, maar dan was het kwaad natuurlijk al geschied. Hier leer je wel als groep heel veel uit en nu moeten we gewoon doorgaan en keihard blijven werken.”

De overstap naar België kwam voor Van der Gouw zeker niet onverwacht. “Zulte Waregem meldde zich bij mijn agent en polste of ik interesse had voor deze stap”, doet de 22-jarige doelman het relaas van zijn transfer. “Dat was natuurlijk het geval en toen zijn de clubs rond de tafel gaan zitten en uiteindelijk is er ook een akkoord uit de bus gekomen.”

“Vooral het taaltje is wennen, zeker als ze enthousiast worden en snel praten, maar ik ga ervan uit dat ik hier snel gesetteld zal zijn” Ennio van der Gouw, Zulte Waregem

“Ik had een goed jaar achter de rug bij VVV en stond zeker open voor deze stap. Toen deze kans zich voordeed, heb ik dan ook niet getwijfeld en ze met beide handen gegrepen”, aldus de zoon van Raimond van der Gouw, die ooit nog onder contract lag bij Manchester United. In die periode werd de kersverse doelman van Essevee trouwens ook geboren in het Engelse Bramhall.

Complete, moderne doelman

Ondanks zijn jeugdige leeftijd klinkt Van der Gouw heel nuchter. “Mijn eerste doel bij Zulte Waregem is zonder twijfel eerste doelman worden. Hopelijk kan ik zo veel mogelijk wedstrijden spelen en slagen we er uiteindelijk ook in om te promoveren. Mezelf omschrijven als doelman? Ik ben veelzijdig. Noem me gerust een moderne doelman: compleet, je moet zowel meevoetballen als ballen tegenhouden.”

“Nee, ik heb niet specifiek één groot idool, maar probeer vooral mezelf te zijn en gewoon de goede kwaliteiten van uitstekende doelmannen over te nemen”, blijft Van der Gouw toch wat op de vlakte over zijn eigen talenten. Hij is wel zeer te spreken over zijn eerste dagen in West-Vlaanderen. “Het loopt heel vlot, maar het is wel even wennen. De afstand tussen Venlo en Waregem is niet zo groot, maar er zijn toch wel wat verschillen. Vooral het taaltje is wennen, zeker als ze enthousiast worden en snel praten, maar ik ga ervan uit dat ik hier snel gesetteld zal zijn.”