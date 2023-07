Chiro uit Leefdaal moet 120 leden op kamp in Gierle evacueren na urenlange regen: “Onze matjes dreven in de tenten”

Chiro Leefdaal heeft zondagavond alle leden tijdens het bivak in Gierle (Lille) moeten evacueren, omdat door de urenlange regen het kampterrein volledig onder water liep. De kinderen overnachtten in de sporthal.

De zowat 190 leden en leiders van Chiro Leefdaal uit het Vlaams-Brabantse Bertem hadden erg uitgekeken naar hun bivak op de terreinen van de Chiromeisjes op Brulens in Gierle. Sinds afgelopen weekend waren de oudere kindergroepen zoals Keti’s, Aspi’s, Tito’s en Rakwi’s al gearriveerd, inclusief leiding goed voor zowat 125 jongeren, vandaag maandag zouden een zestigtal kleintjes (Kiekeboes en Kapoenen) de groep vervoegen. Maar de weergoden speelden zondag voor spelbreker: een enorme regenzone zorgde vanaf de namiddag urenlang voor onophoudelijke nattigheid. (lees verder onder de foto)

© if

“In het begin vonden onze kinderen dat nog leuk, ze liepen door de regen en sliden door de modder”, vertelt hoofdleidster Tess Buvens. “Maar iets na 20 uur begon het ineens heel fel te regenen, waardoor het terrein heel snel blank kwamen te staan. We probeerden nog met greppels en zandzakken het water uit de tenten te houden, maar het leek gewoon uit de grond naar boven te wellen. We hebben geen moment getwijfeld en meteen de volledige evacuatie van ons kamp in gang gezet.” (lees verder onder de foto’s)

Het kampterrein ligt er een halve dag na de zondvloed nog behoorlijk zompig bij, de tenten zijn binnen nog nat. — © Hans Otten

Hoewel deze kinderen maandag normaal een dagtocht zouden ondernemen, vermaken ze zich na de evacuatie in de sporthal waar ze de nacht hadden doorgebracht. — © Hans Otten

Droge nacht

In overleg met de opgetrommelde brandweer, waarnemend burgemeester Vincent Goossens (N-VA) en schepen van Jeugd Chiel Danckers (Inzet) van de gemeente Lille splitste Chiro Leefdaal de grote groep in twee delen op: de ene groep betrok de Chirolokalen naast het kampterrein, de andere de turnzaal Brulens aan de overkant van de straat. Daar hebben ze in droge omstandigheden de nacht doorgebracht. (lees verder onder de foto)

De zandzakjes werden bovengehaald. — © if

“De hele evacuatie is vlot verlopen, al wisten de jongste leden natuurlijk niet goed wat er allemaal aan de hand was”, zegt Tess Buvens. “We hebben wel onmiddellijk besloten om de Kiekeboes en Kapoenen vandaag (maandag, red.) niet naar Gierle te laten komen, maar dat uit te stellen naar woensdagnamiddag. Dat geeft ons de tijd om alle spullen droog te krijgen. Het terrein is nog altijd zompig en zit vol kleine zwembadjes, maar niet op een leuke manier (lacht). De tenten zijn nog behoorlijk nat en die moeten we proberen droog te krijgen. Er zitten namelijk ook wat gehuurde exemplaren bij. Het is niet de bedoeling om nog in de tenten te slapen.” (lees verder onder de foto)

Greppels en zandzakjes konden niet verhinderen dat het water de tenten binnen liep. — © Hans Otten

Kamp gaat door

In overleg met de gemeente Lille is maandagmiddag beslist dat het kamp sowieso wordt voortgezet, al weegt de leiding nu intern af of het niet beter is dat de kleinste leden toch gewoon thuis blijven. Volgens de huidige vooruitzichten staat de regio nog een paar (zware) regendagen te wachten.

“De jongeren die nu aanwezig zijn, kunnen gewoon verder gebruik blijven maken van de Chirolokalen en de sportzaal Brulens”, zegt waarnemend burgemeester Vincent Goossens (N-VA). “We hebben hen een aantal andere opties voorgelegd, want de sporthal wordt op bepaalde momenten ook door Lilse verenigingen gebruikt. Maar het kamp gaat sowieso door.”

Niet terugkeren

“Terugkeren naar het terrein is alvast geen optie”, zegt ook Félicia Hamal van de Chiro nog. “Alles staat onder water, en ook ons materiaal is nog erg nat. Ons kamp loopt nog tot 31 juli, en we zijn nu in overleg met de gemeente Lille om dat te regelen. We hebben er goede hoop in dat we hier nog een week kunnen blijven. Het wordt nog afwachten of dat in deze sporthal zal zijn, maar men bekijkt hier nu of we naar een nog grotere sporthal in de buurt kunnen gaan. De gemeente is echt heel behulpzaam, en wil zelfs vervoer regelen. We maken er al de hele week het beste van, en dat blijven we ook doen. Het is helaas wel niet zeker of de allerkleinsten nog kunnen langskomen, maar we houden iedereen op de hoogte”, aldus Félicia.

Met slecht weer hou je bij de planning van een jongerenkamp van tien dagen sowieso rekening, benadrukt de leiding. “Natuurlijk wisten we vooraf dat we tijdens onze bivakperiode met nogal wat regendagen te maken zouden krijgen. Daar ben je als leiding op voorbereid, zowel qua programma als beschermend materiaal zoals bashen. Maar aan de regen van zondagavond was gewoon geen houden aan”, zegt leidster Tess Buvens.

“In het begin vonden de kinderen het nog leuk, ze liepen door de regen en sliden door de modder”, vertelt de hoofdleidster. — © if

De dagtocht die voor de Tito’s en Rakwi’s voor maandag gepland stond, is afgeblazen. Zij vermaken zich met spelletjes in de sporthal. “En we hebben onze beamer bij, zodat we deze namiddag samen een film kunnen kijken”, zegt Tess Buvens met een lachje. “Onze Keti’s en Aspi’s zijn vandaag wel vertrokken op tweedaagse. Dat geeft ons wat de ruimte om te puzzelen met lokalen voor de komende dagen.”