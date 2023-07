Sportief directeur Eric Ceulemans predikt realisme aan het begin van nieuw project met KRC Gent: “Vissen nu in andere vijver”

Na enkele turbulente weken lijkt de rust bij KRC Gent stilaan teruggekeerd. Sportief directeur Eric Ceulemans kijkt alvast even vooruit naar het nieuwe seizoen. “Op dit moment is voor ons het behoud in tweede afdeling de voornaamste prioriteit. Het project dat we nu opstarten – als opleidingscel van AA Gent – heeft uiteraard tijd nodig en daar moeten we inderdaad onze weg vinden.”

Even leek Ceulemans op weg naar de uitgang van de Chillax Arena. Een meningsverschil met het AA Gent-bestuur dreigde het einde te betekenen voor het clubicoon van de Ratjes, die al sinds mensenheugenis aan de slag is bij Racing. “Dit is natuurlijk een pittige doorstart. Niet alleen voor mij maar ook voor de spelers en medewerkers die de club trouw zijn gebleven. De sfeer in de groep is gelukkig heel positief, maar we beseffen dat er keihard gewerkt moet worden om de toekomst van de club te garanderen.”

De economische realiteit dwong KRC Gent er bovendien toe om nog enkele andere pijnlijke knopen door te hakken. Zo werd uiteindelijk ook afscheid genomen van Zaven Yagan, die bij Harelbeke onderdak vond, terwijl Justin Pieters finaal coach Jannes Tant volgde naar Knokke en Niels Elewaut niet overkomt van Lokeren-Temse, maar in extremis koos voor een nieuw avontuur bij HO Kalken.

Ambities bijstellen

Hierdoor lijkt Ceulemans dan ook noodgedwongen de sportieve ambities van zijn club te moeten bijstellen. “De rekening moet nu eenmaal kloppen en die oefening is zeker nog niet helemaal klaar. Uiteraard is het jammer dat we afscheid moeten nemen van deze drie sterkhouders die anders sowieso het verschil hadden kunnen maken. We tellen nu veertien veldspelers en drie keepers, daar moeten zeker nog vier jongens bij komen.”

“In die optiek komt Alex Alvarez Fernandez over van de jeugdwerking van AA Gent”, kondigt Ceulemans alvast een eerste aanwinst aan. “Een jong talent inderdaad, maar hij zal zich toch moeten aanpassen, want op dit moment is voor ons het behoud in tweede afdeling onze voornaamste prioriteit. Het project dat we nu opstarten – als opleidingscel van AA Gent – heeft uiteraard tijd nodig en daar moeten we inderdaad onze weg vinden.”

Dit seizoen wordt het hoe dan ook nog wat zoeken voor de Ratjes. “Het is nu eenmaal zo dat we momenteel in een andere vijver moeten vissen, maar dat mag ons niet beletten om ook nu op korte termijn een competitief geheel te vormen. We moeten realistisch zijn. Dit wordt een pittig jaar, maar het overleg met Gunther Schepens en Arnar Vidarsson – de CEO en coach van Jong AA Gent – verloopt uitstekend. Je kunt er evenwel niet omheen dat wij nog een flinke kwaliteitsinjectie moeten krijgen.”

Coach Coulibaly

“Gelukkig hebben we met Triest, Leemans en Londot toch grotendeels onze centrale as kunnen behouden. Anderzijds zagen we ook jongens zoals Hebbelinck en Addo de club verlaten. Het is een feit dat we nu vooral opportuniteiten moeten zoeken en daarbij is het ook wel fijn dat we met Elimane Coulibaly een coach hebben aangetrokken die de spelersgroep van Jong AA Gent door en door kent”, besluit een realistische Ceulemans.