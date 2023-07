Als het aan Lynnt Audoor ligt, is KV Kortrijk geen vogel voor de kat: “De dingen die ik geleerd heb bij Club overbrengen naar hier”

In de galawedstrijd tegen het Nederlandse FC Volendam verscheen Lynnt Audoor in de basis. “Het vertrouwen van een nieuwe coach doet me goed. En een week voor de start van de competitie in de eerste elf mogen beginnen, is leuk.” — © VDB

Enkele weken terug verliet Lynnt Audoor (19) Club Brugge voor een uitleenbeurt aan KV Kortrijk. De jonge middenvelder wil vooral aan spelen toekomen in eerste klasse. Daarnaast lijkt het een lastig seizoen te gaan worden voor KV Kortrijk, al denkt Audoor daar anders over. “Ik denk dat we als team kunnen verrassen.”

Zondag opent KV Kortrijk zijn seizoen op het veld van AA Gent. De Buffalo’s beginnen met veel ambitie aan de nieuwe competitie, meteen een serieuze test voor Edward Still en co. Voorlopig kan KVK rekenen op twee versterkingen. Martin Wasinski verlengde zijn huurperiode met een extra jaar, terwijl Lynnt Audoor overkomt van Club NXT. “In overleg met Club Brugge heb ik de stap naar hier gezet”, zegt Audoor. “Voor mij was dit de beste keuze om ervaring op te doen in eerste klasse. Uiteindelijk is daar Kortrijk uitgekomen, wat ik niet erg vind. Toen mijn keuze gemaakt was, sprak ik met Wasinski en hij stelde me ook gerust. Ik kende hem en Mbayo al, trouwens. Bovendien had ik het geluk dat ik meteen goed ontvangen werd in de groep. Ik kwam met iedereen goed overeen van bij het begin. Het is een leuke groep. We hebben de afgelopen tijd veel samen gezeten, niemand zat eigenlijk apart.”

“Ik ben iemand die rustig is aan de bal en die overal op het middenveld kan spelen. Ik ben balvast en probeer het team te sturen” Lynnt Audoor, KV Kortrijk

In de galawedstrijd tegen het Nederlandse FC Volendam verscheen Lynnt Audoor in de basis. De Kerels versloegen de nummer 14 van vorig seizoen uit de Eredivisie met 2-1. Dylan Mbayo en Massimo Bruno tekenden voor de doelpunten. “Het was leuk om in de basis te mogen starten, zeker in een galamatch”, vertelt een gelukkige Audoor. “Het vertrouwen van een nieuwe coach doet me goed. En een week voor de start van de competitie in de eerste elf mogen beginnen, is leuk. Tijdens de rust verliet ik het veld, maar er zijn geen blijvende kwaaltjes. Het was de vermoeidheid van de stage en de trainingen die me wat parten speelde. Nu moet ik hard blijven werken op training, want zondag volgt meteen al een pittige uitdaging tegen Gent.”

Minuten maken

“Persoonlijk wil ik gewoon zo veel mogelijk minuten maken op het hoogste niveau. Ik lees ook overal dat we niet hoog worden ingeschat, maar als team moeten we ons daar niets van aantrekken en gewoon onszelf zijn. Ik denk dat we kunnen verrassen. We zien wel wat er gebeurt, we zijn daar nu nog niet mee bezig. We willen zo veel mogelijk punten pakken.”

Lynnt Audoor speelde negen wedstrijden in de hoofdmacht van Club Brugge. Onder meer een invalbeurt van tien minuten in de Champions League tegen FC Porto behoort tot een van die matchen. De jongeling beschikt dus al over wat ervaring. “Ik ben iemand die rustig is aan de bal en die overal op het middenveld kan spelen. Ik ben balvast en probeer het team te sturen. Ik wil de dingen die ik geleerd heb bij Club Brugge overbrengen naar KVK. Still is echt een goede coach. Hij houdt ons scherp en dat is goed. Hij zegt waar het op staat en haalt het beste in iedere speler naar boven.”