Anderlecht op zucht van Nederlandse middenvelder Justin Lonwijk van Dinamo Kiev

Anderlecht duwt door op de transfermarkt. De club staat op het punt de deal met Justin Lonwijk (23) af te ronden. Hij komt behoudens een verrassing over van Dinamo Kiev.

CEO Jesper Fredberg kent de speler omdat hij hem eerder vastlegde bij het Deense Viborg. Lonwijk speelde in het verleden ook voor Utrecht. Hij moet mee Yari Verschaeren vervangen, die langdurig out is. Wellicht gaat het om een uitleenbeurt met aankoopoptie. Volgens sommige bronnen heeft Lonwijk al zijn medische tests afgelegd.