Geen grote publieke begrafenis: uitvaart Martine Tanghe vindt plaats in besloten kring

De uitvaartplechtigheid van gewezen VRT-journaliste en nieuwsanker Martine Tanghe zal plaatsvinden in besloten kring, zo meldt de VRT. Duizenden mensen lieten ondertussen al een boodschap achter in het online rouwregister.

Volgens de VRT heeft de familie van Martine Tanghe gevraagd de afscheidsplechtigheid in besloten kring te houden. Aan de pers wordt gevraagd om geen beelden of verslag van de plechtigheid te maken, zodat de familie in alle rust afscheid kan nemen.

Kijkers die nog afscheid willen nemen, kunnen een persoonlijke boodschap voor haar en haar familie achterlaten via vrt.be of bedanktmartine@vrt.be. Enkele duizenden mensen lieten al een boodschap achter in het online rouwregister.

Martine Tanghe is afgelopen weekend op 67-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Kort nadat het nieuws van het overlijden werd bekendgemaakt, kwamen er veel reacties van collega’s en vrienden, maar ook van politici, bekende figuren en het koninklijk paleis.