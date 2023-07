SJOTCAST. “De scouting van Union heeft het weer geflikt: ze haalden een speler die zelfs het internet amper kent”: beluister nu de grote voorbeschouwingen richting competitiestart

De voorbeschouwing van Sjotcast gaat groter dan ooit en werd dit seizoen in drie delen opgesplitst. In deel 1 fileren Koen en Yanko de volgens hen vijf grootste titelkandidaten. In deel 2 is het de beurt aan de kanshebbers voor het zesde play-off 1-ticket. En in deel 3 worden de degradatiestrijd in 1A én de titelstrijd in 1B gefileerd.