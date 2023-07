Voorlopige testresultaten bevestigen: dier waar in Berlijn naar gezocht werd, was geen leeuwin

De voorlopige testresultaten van haren die gevonden werden tijdens de zoektocht naar een leeuwin in Berlijn, lijken erop te wijzen dat het gezochte dier helemaal geen katachtige was. Dat melden Duitse media.

Eind vorige week werd in de Duitse hoofdstad urenlang gezocht naar een leeuwin, die ontsnapt zou zijn uit de dierentuin en gezien zou zijn door enkele getuigen. Vrijdag werd de zoekactie stopgezet en concludeerde de politie dat er wellicht helemaal geen leeuw was. Dat lijken voorlopige resultaten uit het laboratorium van het Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung maandag te bevestigen.

Het gaat nog om voorlopige resultaten en de onderzoekers zetten hun werk nog verder, maar de haren die gevonden werden tijdens de zoektocht naar het dier lijken niet van een katachtige afkomstig te zijn. Ze lijken geen enkele eigenschap te bevatten die het haar van een katachtige heeft. De haren waren bijvoorbeeld gerafeld aan het uiteinde, wat volgens de wetenschappers in het laboratorium eerder lijkt te wijzen in de richting van de hypothese dat het geen leeuwin maar een wild zwijn was dat gespot werd.

Om daar zeker over te zijn, zal nog bijkomend onderzoek uitgevoerd moeten worden. Dat zal gebeuren op die haren, maar ook op uitwerpselen die tijdens de zoekactie gevonden werden. Wanneer de definitieve testresultaten er zullen zijn, is nog niet duidelijk. Duitse media hebben het over complex onderzoek dat veel tijd vraagt.