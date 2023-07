“Mensen die Anderlecht in de top zes zetten kan ik niet begrijpen”: onze clubwatchers fileren hun eigen en vooral elkaars prognose

Wordt Antwerp opnieuw kampioen? “Van Bommel is een mirakelman, echt waar.” Is Kortrijk echt een vogel voor de kat? “Een gouden tip: rij naar Schepdaal en bel aan bij Mbokani.” En wat kan Ronny Deila bij Club Brugge? “Een warme mens? Zeker, maar ook een leugenaar.” Het Nieuwsblad zette bij de start van de competitie zijn clubwatchers rond de tafel in Oostende en serveerde naast een royaal vismenu ook tien stellingen. “Gelukkig is Vanhaezebrouck hier niet. Die zou ook zijn mening over onze sliptongetjes hebben gegeven.”