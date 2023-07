“Ik ben nu een wees”: Charlotte Gainsbourg geeft emotionele speech op herdenking van Jane Birkin in Parijs

De Brits-Franse zangeres en actrice Jane Birkin, die onlangs op 76-jarige leeftijd stierf, is maandag herdacht tijdens een uitvaart in Parijs. Even na het middaguur werd de kist uit de Eglise Saint-Roch gedragen. Voor het meest emotionele moment van de dienst tekende Charlotte Gainsbourg, de dochter van Birkin en Serge Gainsbourg.

Charlotte Gainsbourg bracht op de begrafenis een emotioneel eerbetoon aan haar overleden moeder. “Ik ben mijn vader dankbaar dat hij zoveel van mijn moeder gehouden heeft”, zei ze vechtend tegen de tranen. “Ik ben mijn moeder dankbaar dat ze ook zoveel van hem gehouden heeft. Ik ben nu een wees. Ik zie al jullie zielen pijn lijden, de leegte van haar vertrek is groot. Zij is mama, onze mama.”

De dienst eindigde met het nummer La Javanaise, geschreven door Birkins ex-partner Serge Gainsbourg. Op de klanken van die muziek liepen Birkins dochters Charlotte Gainsbourg en Lou Doillon achter de kist.

Macron: “Compleet artiest”

Tientallen andere gasten van de besloten dienst verzamelden zich vervolgens op de stoep van de kerk. Brigitte Macron, de echtgenote van de Franse president Emmanuel Macron, vertrok als eerste. De dienst werd buiten de kerk op groot scherm gevolgd door duizenden belangstellenden.

Birkin was erg geliefd in de theater-, film- en modewereld. Zo zijn de Birkin-tassen naar haar genoemd. President Emmanuel Macron sprak over haar als “een complete artiest”.

Serge Gainsbourg

De in Londen geboren actrice Birkin vertrok in de jaren 1960 naar Parijs en kreeg ook de Franse nationaliteit. Ze trouwde de Franse popzanger Gainsbourg in 1969 en de twee gingen in 1980 uit elkaar. Hun nummer ‘Je t’aime... moi non plus’ werd een hit. Nummers van het duo Birkin-Gainsbourg bleven lange tijd vooral in Frankrijk erg bekend. Birkin speelde vanaf de jaren 1970 in talrijke Franse films en bleef tot recent als zangeres actief.