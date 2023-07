Milieuorganisatie krijgt ook in nieuwe zaak tegen Shell ongelijk

Ook in een nieuwe rechtszaak is de milieuorganisatie ClientEarth er niet in geslaagd om energiereus Shell ertoe te dwingen om zijn CO2-uitstoot sneller te verminderen. Een rechtbank in Londen oordeelde opnieuw dat de zaak tegen het olie- en gasconcern te zwak is. Dat deed de rechter eerder al in mei. ClientEarth gaat nu tegen de nieuwe uitspraak in beroep.