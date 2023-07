De mooiste zonsondergang, een zoektocht voor kinderen van Dieter Coppens en een ‘kristallen schip’: de verborgen parels van Oostende

Elke week werpen we een atypische blik op een kustgemeente. Met zicht vanuit de zee, en een inkijk in de verborgen parels die deze kustgemeente te bieden heeft. Vandaag: de minder bekende deelgemeenten van Oostende, de tegel van Marvin en de stamkroeg van de burgemeester.

Mariakerke: “Deze deelgemeente is niet zo gekend”, aldus de dienst Toerisme. “Daardoor is het er minder druk dan in het centrum, wat het sowieso al geschikt maakt voor gezinnen met kinderen. Daarom zetten we er volop in op activiteiten voor kinderen met speelpleintjes, een houten amfitheater voor familietheater en een zoektocht voor kinderen gemaakt door Dieter Coppens.”

Stene Dorp: De deelgemeente is een van de favoriete plekjes van burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Het kerkje dateert van 1625 en er zijn ook heel veel restaurantjes”, zegt hij. “Zoals het steengoede Italiaanse restaurant Roccia en je vindt er ook mijn favoriete stamkroeg, Herberg De Vlasschaard.”

De groene gordel met het ‘Groen Lint’: “Het Groen Lint is een fietslus van 35 kilometer die 15 groengebieden in de stadsrand met elkaar verbindt”, aldus de dienst Toerisme.

The Crystal Ship: Een artistiek parcours in de binnenstad en op het Groen Lint met meer dan 70 gigantische muurschilderingen en “fantastische kunstinterventies”. Er is een traject om te wandelen of te fietsen.

Marvin Gaye: “Op de zeedijk (Albert I-promenade 77) ligt een gedenksteen ter ere van soulzanger Marvin Gaye”, aldus de dienst Toerisme. “De steen ligt ter hoogte van het appartement waar hij de wereldhit Sexual healing schreef. Met de digitale app Marvin Gaye Midnight Love Tour kun je een wandeling maken langs de sleutelplekken uit Gaye’s tijd in Oostende.” De digitale wandeling is beschikbaar voor 5,49 euro via Google Play Store en in de App Store.

De strekdam: De strekdam is niet echt een verborgen parel omdat je er moeilijk naast kan kijken, maar volgens de dienst Toerisme is dit wel dé mooiste plek van Oostende om de zonsondergang te aanschouwen. Je staat er als het ware in zee terwijl de zon in het water wegzakt.