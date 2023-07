Enkele uren na veroordeling botst Greta Thunberg opnieuw met politie bij protestactie

Klimaatactiviste Greta Thunberg is maandag door de Zweedse politie verwijderd van een protestactie, enkele uren na haar eerste veroordeling voor het negeren van een politiebevel. Volgens een getuige zou ze samen met vijf militanten aangehouden zijn voor dezelfde overtreding.

In juni werd Thunberg gearresteerd bij een meerdaagse blokkering van de haven in Malmö. De rechtbank oordeelde maandag dat ze daarvoor een boete moet betalen van 1.500 kronen (ongeveer 130 euro) en nog eens duizend kronen (ongeveer 86,50 euro) moet geven aan een fonds dat slachtoffers van geweld steunt. Zelf ontkende ze dat het om een strafbaar feit ging, aangezien de klimaatcrisis een noodsituatie is.