Belgische speciale eenheden starten begin volgend jaar met directe rekrutering van burgers

De nieuwe rekruteringsprocedure moet rekruten toestaan om sneller toe te treden zonder eerst de traditionele militaire carrière te doorlopen, zegt luitenant-kolonel Christophe Comhair, commandant van de eenheid. Momenteel moeten actieve militairen drie jaar (soldaten), vijf jaar (onderofficieren) of zeven jaar (officieren) wachten vooraleer ze zich kunnen aanmelden voor de SFG.

Begin volgend jaar gaat de nieuwe selectie- en rekruteringsfase van start. Die zal eindigen in mei 2026, en houdt onder meer een toelatingstest in, een militaire initiatieperiode van tien weken, een professionele training van zestien weken, een brevet van commando en parachutist, een basiscursus van acht weken, een kwalificatieselectie van een week en tot slot een finale kwalificatiecursus van vijf maanden.

Wie slaagt voor de zware testen, mag zich in mei 2026 aansluiten bij de elite-eenheid. De Special Forces Group was bijvoorbeeld actief tijdens de Red Kite-operatie in Afghanistan in 2021, maar staat erom gekend een hoge mate van geheimhouding in stand te houden.