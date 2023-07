Japan: “Noord-Korea vuurde mogelijk ballistische raket af”

Het projectiel kwam neer in zee, buiten de exclusieve economische zone van Japan, zo bericht de Japanse zender NHK op gezag van regeringsverantwoordelijken. Het Japanse nieuwsagentschap Kyodo bericht zelfs over twee ballistische raketten die Noord-Korea zou hebben afgevuurd. Het baseert zich daarvoor op het Zuid-Koreaanse leger Volgens de Zuid-Koreaanse strijdkrachten zouden de raketten zijn afgevuurd van nabij Pyongyang en vlogen ze ongeveer 400 kilometer ver.

Pyongyang voert regelmatig rakettests uit. Zaterdag vuurde het land nog “verschillende kruisraketten af” in de Gele Zee, tussen het Koreaanse schiereiland en China. Midden juli zag de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un nog persoonlijk toe op de lancering van de laatste intercontinentale ballistische raket van het land, de Hwasong-18.

De relaties tussen Noord- en Zuid-Korea bevinden zich op een dieptepunt. Kim Jong-un riep op tot een snellere wapenwedloop, met ook kernwapens. In een reactie hielden Seoel en Washington gezamenlijke militaire oefeningen, wat dan weer woede in Pyongyang veroorzaakte. De recente lancering gebeurt ook nu een tweede Amerikaanse onderzeeër, de Annapolis, is aangekomen in Zuid-Korea.