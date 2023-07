TAS geeft FIFA gelijk: nieuwe regels, waaronder bovengrens vergoeding makelaars bij transfers, zijn dan toch legitiem

De Wereldvoetbalbond (FIFA) verwelkomt een uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) waarin de legitimiteit van de nieuwe regels voor makelaars wordt onderstreept. Een van die regels is een bovengrens voor de vergoedingen van makelaars bij transfers.

De Professional Football Agents Association (PROFAA), een vereniging voor makelaars, spande met succes een zaak aan tegen de FIFA vanwege de nieuwe regels. Maar nu stelt het TAS de Wereldvoetbalbond toch in het gelijk.

Volgens de FIFA onderlijnt het TAS de “wettigheid, geldigheid en proportionaliteit” van de FIFA Football Agent Regulations (FFAR), die vanaf 1 oktober van kracht zijn. “De uitspraak bevestigt het standpunt van de FIFA dat de FFAR een redelijke en proportionele maatregel is die helpt systemische tekortkomingen in het transfersysteem op te lossen.”

Negatieve gevolgen van hogere vergoedingen

“De FIFA heeft aangetoond dat het vooruitzicht van hogere vergoedingen voor makelaars agenten stimuleert om voor meer transfers te zorgen, wat op zijn beurt een aantal negatieve gevolgen heeft voor de markt voor diensten van voetbalmakelaars”, stelt het TAS. “Bijgevolg is een plafond voor de vergoedingen gepast om de door de FIFA uitgelichte negatieve gevolgen te verhelpen of verzachten.”

Verder wil de FIFA ook dat makelaars een diploma halen om een licentie te krijgen. Daarvoor moeten ze een examen afleggen. Eind april raakte bekend dat bijna de helft van de kandidaten gebuisd was. Via het examen wil de FIFA “de professionele normen voor makelaars verhogen en zorgen voor de best mogelijke vertegenwoordiging van spelers en andere deelnemers aan het spel”.