Clinton Mata even terug in België met Lyon: “Ik denk dat ik bij Club Brugge wel alles had meegemaakt”

De duurste uitgaande transfer van Club Brugge was hij lang niet – Abakar Sylla bracht het viervoudige op - maar Clinton Mata die na vijf jaar de deur achter zich dichttrok bij blauw-zwart, dat was toch even slikken. “Ach, op tijd en stond eens vers bloed in de ploeg, dat is belangrijk”, lacht de 30-jarige verdediger, die met Club Brugge vijf prijzen won en met zijn nieuwe club Olympique Lyon ook snel wil schitteren.

In de catacomben van het Edmond Machtensstadion, waar hij het met KAS Eupen ooit nog opnam tegen FC Brussels, gaf Clinton Mata zijn eerste interview aan de Belgische pers als speler van Olympique Lyon. “Het was een mooie wedstrijd tegen een goed RWDM. Ik denk wel dat ze als promovendus enkele eersteklassers pijn zullen doen. Ze zijn aan het groeien, het zou me niet verbazen als ze hier straks een goede competitiestart neerzetten”, was Mata opvallend lovend over zijn gastheer van zondagavond.

Het vertrouwen waarmee Mata een vrije trap nam tegen RWDM – Théo Defourny moest alles uit de kast halen – verraadt dat de Belgische Angolees zich al goed geïntegreerd heeft bij zijn nieuwe club. “Ik heb me bij mijn komst hier allesbehalve verstopt, dan verloopt alles natuurlijk gemakkelijker. Ik heb ook het geluk gehad dat ik heel vroeg in de voorbereiding al de overstap heb kunnen maken, dat is belangrijk. Als je midden in een voorbereiding instapt, kun je veel minder makkelijk banden creëren”.

Mata in duel met Anthony, speler bij Manchester United. — © AFP

“Voor een eerste ervaring in het buitenland verloopt het hier allemaal goed. Ik ben prima ontvangen bij deze club met zijn grote geschiedenis, die graag opnieuw wil aanknopen met de top vier in eigen land. Dit is waar ik altijd van gedroomd had. Ach, de ploegmaats hebben me vanaf het begin goed geholpen. Ik denk dat je dat wel kunt zien op het veld. Het feit dat ik in een Franstalige omgeving ben terechtgekomen, maakt de dingen natuurlijk wel makkelijker. Maar ja, bij Club Brugge was ik natuurlijk ook al helemaal thuis na al die jaren. Dat was allemaal geen probleem”.

Belangrijke basis vinden

Ook Laurent Blanc, een van de (ex-)wereldkampioenen die zondagavond afzakten naar Sint-Jans-Molenbeek, was volgens Mata heel tevreden over zijn transfer van Club Brugge naar Lyon. “Hij was heel blij dat hij me kon toevoegen aan zijn kern. Hij verwacht van mij dat ik mijn ervaring kom delen met mijn ploegmaats, dat ik me over enkele jongere spelers ontferm. We hebben een heel talentvolle, maar wel nog jonge kern. Die talenten moet je onder je vleugels nemen en zo goed mogelijk helpen in hun ontwikkeling”.

Mata mocht geregeld vieren bij Club Brugge. — © BELGA

Dat er nog wat werk op de plank ligt bij Lyon was zondagavond ook meteen duidelijk. Het was weliswaar nog maar de derde voorbereidingswedstrijd van Lyon, maar de zevenvoudige Franse kampioen creëerde verrassend weinig kansen tegen RWDM. “Het was nog niet perfect, dat is duidelijk. Maar we missen natuurlijk nog enkele spelers die nog vakantie hebben omdat ze ergens een internationaal toernooi hebben gespeeld. Ach, het belangrijkste is nu dat we een belangrijke basis vinden, en dat we van daaruit wedstrijd per wedstrijd groeien. Onze eerste competitiewedstrijd is gelukkig pas op 13 augustus, in Straatsburg.”

Cycli in het voetbal

Moet Club Brugge zich donderdag tevredenstellen met een Conference League-wedstrijd tegen Aarhus GF, dan heeft Mata het vooruitzicht op... niets. Lyon eindigde vorig seizoen zevende, vlak achter het AS Monaco van Philippe Clement, en greep zo naast Europees voetbal. “Dat ik hier geen Europees voetbal zou spelen in mijn eerste seizoen, dat wist ik natuurlijk op voorhand. Maar dat is helemaal niet erg. In het voetbal bestaat er zoiets als cycli. Grote ploegen belanden soms een tijdje in een negatieve spiraal. Maar er is ook een tijd geweest dat men het alleen maar over Lyon had, en niet over Paris Saint-Germain. Lyon wil nu Frankrijk heroveren”.

Frankrijk heroveren, zoals Mata met Club Brugge de Belgische competitie heroverd heeft. Was het dubbelzinnige seizoen 2022-2023 wel het juiste moment om op een eervolle manier afscheid te nemen van blauw-zwart? “Ik denk dat ik bij Club Brugge wel alles heb meegemaakt. Drie titels op rij, de Supercup, Speler van het Jaar, Goal van het Jaar... Het was het ideale moment om te vertrekken, zeker ook omdat ik dan een plaatsje kon vrijmaken voor de opkomende jeugd. Op tijd en stond eens vers bloed in de ploeg, dat is ook belangrijk. Natuurlijk was ik liever vertrokken na een titel. Maar ik denk dat ik wel voldoende mooie herinneringen heb nagelaten in Brugge. Dat is het allerbelangrijkste.”