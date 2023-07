Ook voor fout parkeren op reis een boete in de bus: Europa wil verkeersovertredingen in buitenland beter vervolgen

Als het van de Europese Commissie afhangt, worden verkeersovertredingen in het buitenland straks vaker vervolgd. Zo zou je ook voor fout parkeren of een gevaarlijk inhaalmanoeuvre een buitenlandse boete kunnen krijgen.

Wie in Frankrijk of Nederland met de auto een snelheidsovertreding begaat, weet intussen dat er geen ontsnappen meer is aan die buitenlandse boete. Dat is het gevolg van de Europese Cross-Border Enforcement-richtlijn. Die richtlijn uit 2015 zorgt ervoor dat elke EU-lidstaat een burger van een andere Europese lidstaat, die op haar grondgebied een verkeersovertreding beging, kan opsporen én vervolgen.

Europa wil die richtlijn nu verder aanscherpen, door de lijst van verkeersovertredingen waarop die Cross Border-richtlijn van toepassing is, fors uit te breiden. “De richtlijn is vandaag van toepassing op acht verkeersovertredingen: te snel rijden, het rode licht negeren, onder invloed van alcohol of drugs rijden, geen gordel of helm dragen, gsm’en achter het stuur, op een bus- of de pechstrook rijden, of je kleine kinderen niet goed vastgeklikt hebben in de auto”, zegt VIAS-woordvoerder Stef Willems.

“Wij hebben als Belgisch verkeersveiligheidsinstituut positief geadviseerd op de vraag van Europa om die lijst van overtredingen fors uit te breiden.” Concreet zou het daarbij gaan om inbreuken als de tussenafstand niet respecteren, het inhaalverbod negeren, gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitvoeren, parkeerovertredingen begaan zoals te dicht bij een kruispunt of zebrapad parkeren, of een volle witte lijn overschrijden. Maar ook overlading en het niet vormen van een reddingsstrook zouden op de lijst komen te staan.

20.000 zwaar- en lichtgewonden

Tegelijk wil Europa dat alle Europese landen evenveel inspanningen doen om buitenlandse verkeersovertreders te vervolgen, of daaraan mee te werken. Het ene Europese land is daar al actiever in dan het andere. Bedoeling is onder meer dat procedures tussen de landen onderling verder worden gestroomlijnd.

Ter illustratie: in ons land werden in 2021 zo’n 560.000 buitenlandse bestuurders op de bon geslingerd. Via het Cross Border-systeem slaagde Justitie erin twee op de drie buitenlandse bestuurders effectief die boete te laten betalen. We behoren daarmee tot de besten van de klas.

Maar van een aantal Oost-Europese landen is geweten dat ze de Cross Border-richtlijn met weinig enthousiasme toepassen én ook weinig hulp bieden aan landen die dat wel proberen. Zo is het voor de Belgische autoriteiten erg moeilijk om bijvoorbeeld Bulgaarse bestuurders die hier een verkeersovertreding begingen, te laten betalen.

Dat moét beter, aldus Europa, dat stelt dat de Europese verkeersveiligheid op die manier fors kan verbeteren. Volgens de experts van de Europese Commissie zou een verstrenging van de Cross Border-richtlijn de komende jaren 384 verkeersdoden kunnen vermijden, net als zo’n 20.000 zwaar- en lichtgewonden.