“Hef nooit een steen op zonder te kijken.” Het is geen lokaal spreekwoord, maar een overlevensles in Wyoming. Desolaat, ruw en wild is het er, zeker voor city girls from abroad. Met poema’s en beren en ratelslangen, en smeltwater waarvoor het huis moet gebarricadeerd. Maar files bestaan er niet en je trekt er schaamteloos cowboykleren aan.