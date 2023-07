Branden woeden nog, maar touroperators laten weer Belgen afreizen naar Rhodos: “In het noorden merk je daar niets van”

“Alle Belgische reizigers zitten veilig, het ergste is voorbij”, zeggen de touroperators. Maar het vuur op Rhodos blijft razen, de woede bij reizigers is groot en de onduidelijkheid blijft.

Met duizenden zijn ze verhuisd naar andere hotels of op vliegtuigen gezet naar huis, weg van de bosbranden die nog altijd blijven razen. De “grootste evacuatie-operatie uit de geschiedenis van het land” zoals de Griekse politie het noemt, heeft voor de meeste toeristen die op reis zijn in Rhodos een oplossing opgeleverd. Of iets wat daarop lijkt. Ook de honderden Belgen die uit hun hotel moesten door het naderende vuur, zijn in veiligheid gebracht.

© REUTERS

“Het ergste is voorbij”, zegt Tim van den Bergh, directeur vliegvakanties van touroperator Sunweb. Zij hebben 2.500 reizigers die nu op Rhodos verblijven, onder wie een kleine 900 Belgen. Een honderdtal is de afgelopen dagen uit hun hotel geëvacueerd. “Een dertigtal van hen is met het vliegtuig terug naar huis gekeerd”, zegt Van den Bergh. “De rest heeft ervoor gekozen om daar te blijven. Die zit nu in hotels in het noorden, waar het veilig is en je quasi niets merkt van de bosbranden.”

Bagage en paspoort

Het is niet dat zij die blijven, dat allemaal doen om op hun gemak toch nog hun vakantie te vieren, terwijl verderop de bossen branden. “De blijvers willen vooral duidelijkheid over hun bagage”, zegt Piet Demeyere van TUI. “Als je vertrekt, heb je geen zicht meer op waar en wanneer je die precies zal terugkrijgen. Anderen bleven bijvoorbeeld omdat het niet duidelijk was waar hun paspoort was.”

De touroperators zeggen dat ze alles hebben gedaan wat ze konden om hun reizigers te helpen. Maar de woede is groot. Omdat de communicatie zo minimaal was. “We kregen één telefoontje en hoorden daarna niemand”, zegt Karen Verbruggen, die intussen terug thuis is. Omdat de chaos zo groot was. Mensen die een handdoek kregen om op een parking te slapen.

Beangstigend

“We snappen dat de situatie heel beangstigend moet zijn geweest voor veel mensen”, zegt Audrey Denkelaar van Corendon. “We zijn allemaal overvallen door de snelheid en de ernst van de bosbranden.”

“De evacuaties zijn uitgevoerd door de lokale overheid daar”, zegt Van den Bergh. “Het ging om in totaal 20 tot 30.000 mensen die soms op tien minuten uit hun hotel moesten. Chaos was onvermijdelijk. Maar daarna hebben we zo snel mogelijk iedereen proberen lokaliseren en contacteren. De 242 mensen die wij hebben moeten evacueren, hebben wij allemaal persoonlijk opgebeld.”

Veertig graden

Het is duidelijk dat de ellende op het eiland nog niet voorbij is. De temperatuur ligt op veel plaatsen boven de veertig graden en dat zal zeker de komende dagen nog zo blijven. Ook op de eilanden Corfu en Evia zijn bosbranden uitgebroken, al is de situatie daar onder controle.

“We zullen constant op onze hoede moeten zijn de komende weken”, zegt de Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis. “We zijn in oorlog, we zullen moeten heropbouwen wat we verloren zijn. De klimaatcrisis is hier al, dat zullen we overal in het Middellandse Zeegebied zien, met grotere rampen.”

© REUTERS

Toch weerhoudt dat de touroperators er niet van om weer mensen naar het eiland te sturen. Nadat ze tot en met maandag alle reizen hadden geannuleerd, vliegt Sunweb vanaf dinsdag weer toeristen naar Rhodos. “Naar het noordelijke deel van het eiland”, zegt Van den Bergh. “Daar is er geen gevaar.”

Ook Corendon laat vanaf woensdag weer gewoon vakantiegangers vertrekken naar het noorden van Rhodos. Naar het zuiden van het eiland, waar de branden nog woeden, worden wel geen gasten meer gestuurd tot 29 juli. Wie in die periode een vakantie boekte, zal de kans krijgen om zijn reis om te boeken of gratis te annuleren. Vanaf 30 juli hervat de touroperator naar alle waarschijnlijkheid de reizen naar het zuiden van het eiland.

© REUTERS

TUI daarentegen vliegt tot en met aanstaande vrijdag geen nieuwe toeristen meer naar Rhodos. Dat betekent dat voor zo’n 350 Belgische reizigers de reis geannuleerd wordt. “De situatie op het eiland is gewoon te onzeker”, zegt Demeyere. “De water- en elektriciteitsvoorzieningen zijn redelijk onstabiel, er zijn wegen afgesloten, het vuur raast nog op het eiland. Dat is niet de vakantie-ervaring die je wil bieden.”

Waarom blijven Sunweb en Corendon dan wél vliegen? “Omdat je in het noorden nagenoeg niets merkt van de situatie”, zegt Van den Bergh van Sunweb. “Naar het zuiden, waar de branden woeden, sturen wij ook niemand. Daar hebben we alle reizen preventief geannuleerd voor de komende twee weken. We bieden die reizigers een alternatief aan. Het is duidelijk dat het zuiden nog weken of maanden de impact zal ondervinden van de branden.”