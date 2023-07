Assisenjury moest 19 dagen lang beraadslagen in totaal isolement: kan dat een invloed hebben op het oordeel?

Na 19 dagen beraadslagen in totaal isolement, heeft de Brusselse assisenjury een oordeel klaar over Salah Abdeslam en de negen andere beschuldigden in het terreurproces. Al die tijd mocht de jury geen contact hebben met familie en vrienden, en mocht ze geen kranten, televisie of gsm bekijken. “Natuurlijk kunnen die omstandigheden een invloed hebben op het oordeel.”