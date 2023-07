RWDM-doelman Théo Defourny keek zondag ex-club Olympique Lyon in de ogen: “Wat ik er geleerd heb, gebruik ik nog elke dag”

“Het is gek dat Olympique Lyon plots een partner van RWDM is geworden”, zegt Defourny. — © Koen Merens

Twee jaar na zijn vertrek bij KAS Eupen staat Théo Defourny weer in de Jupiler Pro League. De oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon deed de 31-jarige doelman terugblikken vanwaar hij komt. “Als je daar bij de jeugd zat, was je eigenlijk al aan je profcarrière begonnen”, aldus aanvoerder Defourny, die ook even sprak over het uitvallen van Kylian Hazard.

“Het is gek dat Olympique Lyon plots een partner van RWDM is geworden”, zegt Defourny. “Ik had niet verwacht om mijn ex-club op dit moment in mijn carrière weer tegen te komen, maar de voetbalwereld is klein.”

De oefenwedstrijd tussen RWDM en Lyon was voor Théo Defourny meer dan een prestigeslag, het was ook a trip down memory lane. “Naast Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso en Anthony Lopes kende ik er ook nog enkele kinesisten. We hebben in de week voor de wedstrijd toch een paar berichtjes met elkaar uitgewisseld, om van elkaar te weten hoeveel vooruitgang we in al die jaren hebben geboekt”, vertelt Defourny, die in het departement Savoie geboren is en op zijn dertiende bij Lyon belandde. De voormalige Belgische jeugdinternational keek er zijn ogen uit. “Alles was er tot in de puntjes berekend. Als je er bij de jeugd zat, was je eigenlijk al aan je profcarrière begonnen. Het spreekt dan ook voor zich dat het er veel strikter aan toeging dan bij de amateurclubs. Iedereen wist waarom hij bij Lyon zat: om het beroep van voetballer te leren.”

Ieder zijn eigen verhaal

Defourny kwam bij Lyon niet verder dan een paar competitiewedstrijden met de B-ploeg, al zat hij in juli en augustus 2013 wel op de bank in de Champions League-kwalificatiewedstrijden tegen Grasshopper Zürich. Hij slaagde er niet in om de twee jaar oudere Anthony Lopes – zondagavond ook present in het Edmond Machtensstadion – uit het doel te spelen. Maar dat vindt Defourny niet erg. “Iedereen schrijft uiteindelijk zijn eigen verhaal. Maar wat ik bij Lyon geleerd heb, daar maak ik vandaag de dag nog steeds gebruik van.”

Een week voor de seizoensopener tegen KRC Genk komt de doelman ook even terug op de zware blessure van Kylian Hazard. De uitgevallen flankaanvaller liet een groot gat achter, en niet alleen op het veld, zo blijkt. “We voelen zijn afwezigheid elke dag. Onze maaltijden verlopen veel rustiger sinds hij er niet meer bij is. We missen hem enorm, maar we weten dat hij er alles aan zal doen om snel weer bij ons te zijn.”