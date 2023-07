NBA-ster biedt zich aan: “Al-Hilal, jullie mogen mij nemen, ik lijk op Mbappé”

“Al-Hilal, jullie mogen mij nemen, ik lijk op Mbappé”, tweette Giannis Antetokounmpo bij een foto van hemzelf. Kylian Mbappé, die een grote fan is van de NBA, reageerde met een heleboel smileys op de Tweet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mbappé lijkt de heisa rond zijn perikelen met zijn club PSG van zich af te laten glijden. Eerder vandaag was hij met een brede smile te zien aan het oefencentrum van PSG, terwijl de rest van de ploeg op stage is in Japan.