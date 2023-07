De rentree van René: hoe verging het Weiler, de laatste kampioenencoach van Anderlecht?

René Weiler (49) is geen haar veranderd. De Zwitser moet met Servette Genève proberen RC Genk uit de Champions League te houden, maar op de persconferentie zei hij breedlachend: “Ik zeg niets over Genk.” De coach die werd weggehoond bij Anderlecht bewees de jongste jaren nochtans zijn gelijk. Hij is nog altijd de laatste kampioenenmaker van paars-wit en zijn gecontesteerde filosofie wordt in het moderne voetbal steeds meer toegepast. Kom mee op wereldreis langs Egypte en Japan.