Voor en na: video toont hoe vijfsterrenhotel op Rhodos volledig in de as is gelegd door bosbranden — © Tiktok

Op sociale media zijn schokkende beelden opgedoken van het Lindos Imperial Resort in Kiotari. Het hotel op Rhodos was tot voor kort een prachtig vijfsterrenhotel, maar werd door de bosbranden volledig in de as gelegd. Zo blijkt uit een video die zowel beelden van voor als na de bosbranden weergeeft.

Bron: Daily Mail Gisteren om 22:22