Belg is best tevreden over zijn job, en dat heeft vooral met loon te maken

7,5 op 10, die hoge score geeft de Belg gemiddeld aan zijn job. We zijn dus best tevreden over ons werk, en dat heeft steeds meer te maken met de verloning.

Op een schaal van 0 tot 10, geeft de Belg zijn job een mooie 7,5. 85 procent van de ondervraagden geeft meer dan 6 op 10 en maar liefst een derde geeft zijn job 9 op 10. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Securex. Die cijfers gaan enkel over de jobinhoud. Als ook gevraagd werd naar loon, collega’s, omgeving, fysiek en mentaal welzijn, dan geven we een 6,9. Zelfstandigen zijn daarbij nog iets meer tevreden met hun job (7,3) dan werknemers (6,8).

Opvallend: de laatste jaren heeft ons loon een steeds grotere impact op onze tevredenheid op het werk. “Meer geld betekende lange tijd niet meer tevredenheid. Dat zien we nu veranderen”, zegt Heidi Verlinden van Securex. Het loon staat nu op de tweede plaats, naast het inhoudelijk graag doen van de job. “Het is een opvallende tendens die gelinkt kan worden aan het onzekere maatschappelijke klimaat”, zegt Verlinden. “Corona, oorlog, een energiecrisis en torenhoge inflatie: het zorgt ervoor dat meer mensen op het einde van de maand moeite hebben om rond te komen. Wie een goed loon heeft, hecht minder belang aan het loon als motivatie. Maar bij de lagere lonen speelt het steeds meer een rol.”

Meer vertrouwen

Ook de grootte van het bedrijf beïnvloedt de manier waarop we naar onze job kijken. “We weten dat het professioneel welzijn in kleinere bedrijven hoger ligt dan in grotere”, zegt Verlinden. “Nu blijkt dat ook de top drie beïnvloedende factoren sterk verschillen. In kleine bedrijven is het loon de allerbelangrijkste factor, gevolgd door fysiek en mentaal welzijn en de mogelijkheid om grenzen aan te geven binnen het werk. In grote bedrijven is de job graag doen het belangrijkste, gevolgd door regelmatig kunnen ontspannen en de relatie met collega’s en leidinggevenden.”

Jonge werknemers (18-35 jaar) die aan het begin van hun carrière staan, blijken overigens even tevreden te zijn over hun job dan meer ervaren werknemers. “Maar ze kijken wel anders naar de maatschappij”, zegt Verlinden nog. “Ze hebben meer vertrouwen in de toekomst, ze vertrouwen erop dat het financieel ook wel goed komt en dat de maatschappij ervoor zal zorgen dat iedereen kan werken tot aan de pensioenleeftijd. Ze kijken ook positiever naar de vaardigheden die ze kunnen leren.”