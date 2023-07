RWDM dropt een bom vijf dagen voor de competitiestart: Vincent Euvrard en staf ontslagen, Braziliaan genoemd als opvolger

Promovendus RWDM pakt uit met verrassend nieuws. Vijf dagen voor de eerste competitiematch thuis tegen Genk, laat de club weten dat ze quasi de hele technische staf, inclusief hoofdcoach Vincent Euvrard, aan de deur zet. Volgens de Franstalige krant Le Soir wordt Claudio Caçapa zijn opvolger, een naam die ook wij hoorden circuleren. De Braziliaan die vooral naam maakte als speler van Lyon (2001-2007) werd vorige maand in zijn thuisland nog benoemd als interim-coach van Botafogo. RWDM liet weten vandaag officieel over de opvolger van Euvrard te communiceren.

“RWDM heeft besloten om de contracten van nagenoeg alle leden van de sportieve staf te beëindigen, inclusief die van de coach Vincent Euvrard alsook verschillende van zijn assistenten”, klinkt het plots.

Nochtans oogstte Euvrard zondag nog lof na de 1-0-zege in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Lyon, een club die ook in de portefeuille zit van de Amerikaanse eigenaar van RWDM, John Textor. Ook in de mededeling waarin de club dit verrassende nieuws bekend maakt, niets dan lofbetuigingen van Textor voor de coach die RWDM naar eerst klasse loodste.

“Jonathan Alves, Fred Stilmant en Thierry Berghmans zullen de club ook met onmiddellijke ingang verlaten. We danken deze heren oprecht voor hun bijdrage aan onze club”, luidt het in een gortdroge mededeling, waarin voorzitter John Textor in een cryptische uitleg weinig prijsgeeft over het waarom van de drastische beslissing.

“RWDM zal aan zijn basis voor de eerste klasse blijven bouwen tot het einde van deze transferperiode en daarna. Morgen zal de nieuwe sportieve leiding en staf worden aangekondigd. Aankondigingen over spelers zullen de komende weken volgen”, klinkt het in de mededeling van de club. (pjc, jug, mdv)