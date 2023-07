Al 37 doden na instorting gebouw in Kameroen

Bij de instorting van een appartementsgebouw in Douala, de economische hoofdstad van Kameroen, zijn zeker 37 doden en 21 gewonden gevallen. Vijf gewonden zijn in kritieke toestand. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de brandweer en lokale autoriteiten.

In de nacht van zaterdag op zondag stortte een appartementsgebouw van vier verdiepingen hoog in en belandde bovenop een ander gebouw van een verdieping hoog. De zoektocht naar overlevenden ging zondag van start. Eerst was er sprake van minstens zestien doden en vijf zwaargewonden. Onder de overledenen zouden ook een 3-jarig meisje en 19-jarige vrouw zijn. “De situatie is onder controle en de brandweer is bezig om ervoor te zorgen dat niemand onder het puin blijft liggen”, verzekerde de gouverneur van de regio Littoral.

Het is nog niet duidelijk waarom het gebouw instortte. Het is weliswaar niet de eerste keer dat dat gebeurt in Douala. In de stad stierven in 2016 vijf mensen bij de ineenstorting van een woongebouw. In juni van datzelfde jaar stelden autoriteiten bij 500 gebouwen in de stad een gevaar op instorting vast.