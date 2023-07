Mariene biologen laten honderden gekweekte zeepaardjes vrij in zee: “Soort in stand houden”

Mariene wetenschappers hebben dinsdag meer dan 350 bedreigde zeepaardjes vrijgelaten in het Australische Chowder Bay in Sydney. De vrijlating maakt deel uit van een project dat tot doel heeft de populatie van het bedreigde witte zeepaardje in stand te houden.

De afname van de populatie van de soort in Oost-Australië kan grotendeels worden toegeschreven aan het verlies van natuurlijke habitats zoals sponzen en zacht koraal in het gebied, volgens rapporten van het Department of Primary Industries. De vrijgelaten zeepaardjes zijn gemerkt, waardoor onderzoekers hun overleving en voortplantingsactiviteiten in het wild kunnen volgen, aldus het Sydney Institute of Marine Science. (tica)